Z Ukrajiny utekala sledujúc letiace granáty, výškarka Mahučichová sa po zlate na majstrovstvách v Budapešti túži vrátiť domov

Ukrajina sa v posledný deň atletických majstrovstiev sveta v maďarskej Budapešti dočkala zlatej medaily. Postarala sa o ňu hviezdna skokanka do výšky Jaroslava Mahučichová, mnohými považovaná za symbol ukrajinskej nádeje a vzdoru voči ruskými okupantom. Rodáčka z Dnipra skočila 201 centimetrov a pre Ukrajinu získala na MS v atletike premiérové zlato od roku 2013, keď sa šampionát konal v Moskve. „Konečne mám zlatú medailu. Práve teraz je to pre moju krajinu mimoriadne dôležité,“ povedala.

Keď minulý rok 24. februára vypukla vojna na Ukrajine, Mahučichová bola nútená odísť z rodného Dnipra. Keď pred cestou do bezpečia nastupovala do auta, videla prilietať delostrelecké granáty. Spočiatku trénovala v Nemecku a neskôr sa presťahovala do Belgicka, kde žije jej mama, sestra a neter. Jej otec zostáva v Dnipre, stará mama zomrela vo februári na Ukrajine.

Po sezóne by sa chcela vrátiť domov

Doma bola od začiatku vojny iba raz – začiatkom tohto roka. Dúfa však, že pôjde znova, keď sa skončí sezóna. Dnipro bolo na začiatku bojov relatívne bezpečné, no odvtedy sa stalo terčom mnohých ruských útokov, ktoré nerozlišujú medzi bezbrannými civilistami a vojenskými cieľmi. „Psychicky je to naozaj náročné. Mám však veľkú podporu od môjho trénera, fanúšikov, priateľov,“ dodala Mahučichová.

V Budapešti sa predstavilo dovedna 29 ukrajinských športovcov. Okrem Mahučichovej však získala cenný kov iba Maryna Bechová-Romančuková, ktorá vybojovala striebro v trojskoku.

Bez Ruska a Bieloruska

Na podujatí neštartovali reprezentanti Ruska a Bieloruska. Atletika ako jedno z mála športových odvetví zastáva pevný a rozhodný postoj voči krajinám, ktoré rozpútali vojnu. Prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe považuje tento postoj voči Rusom a Bielorusom za správny.

„Ach, ako ma to dusí,“ poznamenal na margo toho, že ukrajinskí športovci počas ostatných 18 mesiacov blúdia po svete, hľadajú si miesta na tréning a bývanie. „Neviem si predstaviť, aké by to bolo pre športovcov z Ukrajiny, ak by sa mali stretnúť so súpermi z týchto krajín,“ skonštatoval Coe.

Skokanka do výšky Jaroslava Mahučichová oslavuje víťazstvo.