Z Turecka sa domov vrátilo už 550-tisíc sýrskych utečencov

Približne 550-tisíc sýrskych utečencov, ktorí sa zdržiavali v Turecku, sa po páde Baššára al-Asada v decembri minulého roka už vrátilo domov. Uviedol to v sobotu turecký minister vnútra Ali Yerlikaya.
Minister dodal, že v Turecku stále zostáva takmer 2,4 milióna sýrskych utečencov. Počas občianskej vojny v Sýrii do Turecka prišlo viac ako 3,5 milióna Sýrčanov.
Úrad OSN pre utečencov v piatok uviedol, že po páde Asadovho režimu 8. decembra 2024 sa do krajiny vrátilo 1,16 milióna Sýrčanov a približne 1,9 milióna vnútorne vysídlených osôb sa mohlo vrátiť do svojich domovov.
Podľa OSN je viac ako sedem miliónov Sýrčanov naďalej vnútorne vysídlených a približne 4,5 milióna utečencov zostáva v zahraničí.