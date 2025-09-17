Loď s migrantmi zachvátili plamene, zahynulo najmenej 50 ľudí

Najmenej 50 sudánskych utečencov zahynulo pri pobreží východnej Líbye, keď sa vznietila ich loď. Uviedol to v stredu hovorca Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).
„Tragická udalosť sa stala, keď sa pri pobreží Tobruku v Líbyi počas cesty do Grécka vznietil gumový čln so 75 sudánskymi utečencami,“ uviedol hovorca. „Najmenej 50 ľudí zomrelo,“ dodal. IOM podľa jeho slov preživším poskytla okamžitú lekársku starostlivosť.
Spojené kráľovstvo oznámilo zadržanie prvých migrantov v rámci novej dohody s Francúzskom
Líbya je kľúčovou tranzitnou krajinou pre tisíce migrantov, ktorí sa každoročne snažia dostať do Európy po mori. Líbyjské úrady od začiatku tohto roka zadržal 17 402 migrantov. Boje v susednom Sudáne vyhnali za ostatné dva roky do Líbye viac ako 140-tisíc utečencov.