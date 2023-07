Z monumentu Matka vlasť v Kyjeve začínajú odstraňovať sovietsky znak, nahradí ho Tryzub (video+foto)

V Kyjeve sa začali práce na odstránení sovietskeho znaku na monumentálnej soche Matka vlasť. V nedeľu o tom informovalo ukrajinské ministerstvo kultúry. Štátny znak Sovietskeho zväzu (ZSSR) nahradí ukrajinský štátny znak Tryzub.

Výmena by mala byť hotová do Dňa nezávislosti Ukrajiny, ktorý pripadá na 24. augusta. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Ukrajinská Štátna inšpekcia architektúry a mestského plánovania 13. júla oznámila, že vydala povolenie na nahradenie znaku na jednej z najvýznamnejších pamiatok v Kyjeve. Zmena podľa nej prichádza v rámci dekomunizačného procesu na Ukrajine. Plány na výmenu znakov minister kultúry oznámil už v máji.

Saying goodbye to Soviet symbols forever: video of the dismantling of the coat of arms from the Motherland monument

Instead, on Independence Day, August 24, the Ukrainian trident is to be installed pic.twitter.com/6NJPG76k7a

