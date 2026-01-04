Britské a francúzske vzdušné sily podnikli spoločné nálety na Islamský štát

Británia a Francúzsko v nedeľu oznámili, že uskutočnili spoločné útoky na skupinu Islamský štát (IS) v Sýrii, aby zabránili návratu islamistov k moci.
Francúzsko uviedlo, že útok bol súčasťou operácie Inherent Resolve – medzinárodnej ofenzívy vedenej Spojenými štátmi proti islamistom v Iraku, Sýrii a Líbyi.
Britské ministerstvo obrany uviedlo, že v sobotu večer spolupracovalo s Francúzskom pri útoku na podzemné zariadenie v Sýrii, ktoré pravdepodobne využívala skupina Islamský štát na skladovanie zbraní.
Zničili muničný sklad
„Lietadlá Kráľovského letectva úspešne vykonali útoky proti Islamskému štátu v rámci spoločnej operácie s Francúzskom,“ uviedlo ministerstvo. „Toto zariadenie obsadil IS s najväčšou pravdepodobnosťou preto, aby ho využíval ako sklad zbraní a výbušnín. V oblasti okolo zariadenia sa nenachádzajú nijaké civilné objekty,“ dodalo britské ministerstvo.
Britský rezort obrany ďalej viedol, že neexistuje žiadny náznak toho, že by bombardovanie severne od starovekého mesta Palmýra predstavovalo akékoľvek riziko pre civilistov.
Francúzske ozbrojené sily vo vyhlásení na platforme X uviedli, že v rámci operácie Inherent Resolve dvaja spojenci NATO „vykonali útoky na pozície teroristickej skupiny Islamský štát“. „Zabránenie oživeniu Islamského štátu je hlavnou otázkou pre bezpečnosť regiónu,“ dodali.
IS nie je mŕtvy
Islamský štát bol v roku 2019 v Sýrii územne porazený, ale stále si udržiava prítomnosť, najmä v rozľahlých púštnych oblastiach krajiny.
Zabrániť opätovnému získaniu moci tejto skupiny je hlavnou prioritou medzinárodného spoločenstva, keďže sýrsky prezident Ahmad Šara – sám bývalý džihádista – sa usiluje posilniť bezpečnosť v Sýrii po tom, čo pred niečo vyše rokom povstalci pod jeho vedením zosadili bývalého prezidenta Baššára al-Asada.