Z gymnázia cez výšku až do práce. Kultová trilógia sa uzatvára filmom Džob

Keď sa pred osemnástimi rokmi v kinách prvýkrát objavili Jiří Mádl a Tomáš Vorel ml. ako dvaja mladí sprejeri v kultovej snímke Gympl, nikto netušil, že vznikne trilógia. V roku 2014 nasledovalo pokračovanie s názvom Vejška a toto leto prichádza jej záverečná časť: Džob.

Ústredná dvojica Kolman a Kocourek si aj po rokoch zachovala spoločnú vášeň pre graffiti, no ich životné cesty sa zásadne rozdelili. Jeden sa usadil v korporáte a založil si rodinu, druhý zostal verný umeniu – aspoň v tej podobe, ako mu to život dovolil.

Film o generácii, ktorá sa musí postaviť realite

„Už pred desiatimi rokmi na tlačovej konferencii k filmu Vejška padla otázka či Tomáš Vorel zvažuje pokračovanie príbehu Kolmana a Kocourka. A vtedy režisér povedal, že si vie predstaviť, ako by ich po gympli a výške poslal do práce. Zároveň upozornil, že za posledné roky vzniklo len málo filmov pre mladých, ktoré by reflektovali náročné obdobie opúšťania bezpečia domova a školy a vstupu do sveta práce – kde je už potrebné obstáť. A práve to sa stalo tematickou osou Džobu,“ uviedol producent filmu Miloslav Šmídmajer.

Život po tridsiatke: graffiti, zodpovednosť a rozdielne voľby

Kocourek sa živí potlačou tričiek, vo voľnom čase sa venuje maľbe a vlastným projektom. Kolman má stabilné miesto v korporáte, vedie tím predajcov, má manželku a malú dcérku – snaží sa byť zodpovedný. Ich spoločným bodom zostáva graffiti, no kým Kocourek sa už nechce vystavovať riziku nelegálneho maľovania, Kolman potrebuje práve ten adrenalín, ktorý mu život medzi pravidlami neponúka.

Foto: Continental film

Známé tváre, nové postavy a súčasná hudba

V hlavných úlohách sociálnej grotesky sa opäť predstavia Jiří Mádl a Tomáš Vorel ml., po ich boku sa vracajú aj známe postavy z predchádzajúcich filmov: mama v podaní Zuzany Bydžovskej, Kolmanov otec Jan Kraus, jeho partnerka Eva Podzimková. Kocourkov brat dospel a Zrzoun sa ocitol na ulici.

Nové postavy prinášajú čerstvý vietor: Diana Dulínková ako Kolmanova manželka, Vilma Cibulková ako jej matka, zdravotná sestra v podaní Kristýny Leichtovej, nemecký šéf firmy Broker1 Ondřej David či známi hudobníci Yzomandias a ShackeOne, ktorých skladby zaznejú aj vo filme.

Foto: Continental film

Nakrúcanie a distribúcia

Nový film Tomáša Vorla st. sa nakrúcal najmä v septembri a októbri minulého roka, pričom dotáčky prebehli začiatkom tohto roka. Hlavnými lokáciami boli Praha a Berlín – európska mekka graffiti.

Za scenárom, réžiou i kamerou opäť stojí Tomáš Vorel st.

Snímka vznikla v koprodukcii spoločností Bio Illusion, VorelFilm a Česká televize, s podporou Pražského filmového fondu. Slovenskí diváci sa môžu tešiť na známu českú kultovku už 14.augusta v distribúcii Continental Filmu.

