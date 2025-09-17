Médiá špekulujú, že vdova po Jotovi si začala s jeho najlepším kamarátom. Ten ich slová tvrdo vyvrátil - FOTO

Začiatkom júla len pár dní po svadbe ohromila celý športový svet smutná správa. Portugalskí futbalisti Diogo Jota a jeho brat André Silva zahynuli pri autonehode.
Stalo sa tak pri presune do španielskej Zamory, odkiaľ sa mal prvý menovaný presunúť do Anglicka loďou, keďže pre isté zdravotné problémy nemohol letieť.
Na diaľnici sa však odohrala hrôzostrašná situácia, auto, v ktorom sedeli, vyletelo mimo cestu, zhorelo a v ňom aj nebohí športovci.
Portugalské góly boli venované zosnulému Jotovi. Angličania zvíťazili, no zase nepresvedčili
Rôzne špekulácie
Odvtedy sa im venovalo množstvo pozornosti a spomienok nielen v portugalskej futbalovej reprezentácii, ale aj na ostrovoch, najmä v Liverpoole, kde Jota hrával.
Bulvárne médium na západe Pyrenejského polostrova však začali špekulovať, že vdova Rute Cardosová si začala románik s jeho najlepším kamarátom Rúbenom Nevesom.
Toho správy nahnevali, dôrazne ich na sociálnej sieti vyvrátil a poslal im tvrdý odkaz. Sám je už 11 rokov šťastne ženatý a má jednu dcéru.
Hanebný čin
Portugalský časopis TV Guia uverejnil na titulnej strane fotografiu, kde sú Neves s Cardosovou blízko seba a vyzerá to, že sa chystajú pobozkať.
K tomu sa pridal popis „Rúben Neves a Rute zjednotení po smrti: Ako sa vdova po Diogovi Jotovi opiera o jeho najlepšieho priateľa“.
Futbalista na to okamžite reagoval: „Vždy verím v dobro ľudí, bol som varovaný, aby som to nerobil, mýlil som sa a nikdy nikomu neželám nič zlé.“
Pomohli vdove
Osoba, ktorá dala túto fotografiu na obálku časopisu, si nezaslúži byť šťastná, rovnako ako jej voľba nebola šťastná, napísal ďalej.
„S mojou manželkou Deborou Lourencovou sme spolu už viac ako 11 rokov, sme šťastní, máme rodinu, na ktorú som hrdý, a za 11 rokov sme sa nikdy nezaplietli do žiadnej kontroverzie.
Urobili sme všetko pre to, aby sme Rute a jej rodine pomohli čo najlepšie. Výber tejto fotografie je rovnako nešťastný ako osoba, ktorá ju vybrala, a osoba, ktorá ju zverejnila. Rešpektujem, že každý má svoju vlastnú prácu, rešpektujem, že každý to chce robiť najlepšie, ako len vie, ale nerešpektujem tých, ktorí nerešpektujú ostatných,“ priblížil Neves.
Manželka Dioga Jotu zdieľala srdcervúci príspevok. Mesiac po svadbe si určite predstavovala inak - FOTO
Vyradili číslo
Dodal, že je rád za ženu a rodinu, ktorú má. „Sme hrdí na Rute za silu, ktorú preukázala. Sme tu vždy pre ňu, ona to vie,“ doplnil.
Medzičasom FC Liverpool vyradil číslo 20, ktoré Jota hrdo nosil na drese, ako znak jeho prínosu klubu počas piatich rokoch v klube. Neves hráva v Saudskej Arábii za Al-Hilal.
Dvadsaťosemročný Jota mal s Cardosovou tri deti.