Z aktivistu urobili údajného teroristu? Muža z Tadžikistanu pustili na slobodu, keď bol ministrom Šutaj Eštok

Občan Tadžikistanu, pre ktorého zvolal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) bezpečnostnú radu štátu, je podľa bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana (Demokrati) v skutočnosti aktivistom.

Podľa medzinárodných zákonov preto nemôže byť vydaný do svojej vlasti, pretože mu za vyjadrenie nespokojnosti s tamojším totalitným režimom hrozí mučenie.

Bol opozične aktívny v Tadžikistane

Hamran zároveň poukazuje na to, že v čase, keď bol policajný prezident, zodpovedné zložky už mali vedomosť o tomto občanovi Tadžikistanu s menom Amriddin Kholmurodov.

„Je to človek, ktorý bol opozične politicky aktívny v Tadžikistane a ktorého sa zastáva opozícia a tiež mimovládny sektor a predseda miestneho výboru na ochranu politických väzňov. Ak by pán Eštok téme rozumel, vedel by, že Slovenská republika je signatárom Ženevského dohovoru, ktorý poskytuje ochranu takýmto utečencom,“ povedal Hamran.

Zároveň vyzval ministra Šutaja Eštoka, aby potvrdil, alebo vyvrátil, že ide o túto osobu.

Prepustený v čase ministrovania Šutaja Eštoka

Bývalý minister obrany Jaroslav Naď doplnil, že „teraz sa ukázalo, že údajný terorista bol z nášho väzenia pustený až v čase, keď bol už ministrom vnútra práve neschopný Šutaj Eštok“.

Hamran zároveň hovorí, že nedáva zmysel „akože bojovať proti terorizmu“ a zároveň rušiť inštitúcie, ktoré majú nástroje a mechanizmy na riešenie problému.

Ako povedal, Robert Fico už zlikvidoval Úrad špeciálnej prokuratúry a podľa verejných informácií je na rade Národná kriminálna agentúra. „Minister Šutaj Eštok bojuje s extrémizmom tak, že navštevuje relácie najznámejšieho slovenského extrémistu,“ dodal.

Potrebovali vystrašiť národ

Podľa exposlanca Juraja Šeligu (Demokrati) je zrejmé, že osoba, pre ktorú bol na Slovensku „poplach“, nie je teroristickou hrozbou.

„Pellegrini prehral prvé kolo prezidentských volieb, preto potrebovali okamžite zareagovať a vystrašiť slovenský národ a z aktivistu urobiť teroristu. Citujem z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, kde ministerstvo vnútra konštatuje, že nie je možné vyvodiť taký záver, že táto osoba je v nejakej teroristickej organizácii. Minister vnútra vie, že takto rozhodol súd a napriek tomu klame a zavádza,“ povedal Šeliga.

Za absurdné považuje aj to, že práve v stredu 27. marca schválila vláda Roberta Fica opatrenie, na základe ktorého Slovenská republika uľahčuje prijímanie osôb z Tadžikistanu na naše územie.

Čaká na vyhostenie

Rezort vnútra v stredu informoval, že vyhostený občan z Tadžikistanu čaká na vyhostenie v Sečovciach. Podľa ministra vnútra predstavuje vážnu bezpečnostnú hrozbu.

„Cudzinec vstúpil na územie Slovenskej republiky v marci 2022. Mal pri sebe cestovný doklad vydaný Tadžickou republikou s vypršanou platnosťou a povolenie na trvalý pobyt vydané Ukrajinou platné do roku 2028. Podľa informácií Interpolu bol na tohto človeka v marci 2018 zatykač vydaný Tadžickou republikou, a to pre trestný čin organizovanej kriminálnej skupiny podľa ich trestného práva,“ uviedlo ministerstvo vnútra.