Wolt a Kaufland vytvorili unikátnu spoluprácu, prináša nové digitálne vernostné výhody pre zákazníkov

Vernostné programy sa transformujú a zákazníkom už neponúkajú len zľavy pri nákupe v predajniach, ale aj výhody v digitálnom prostredí.
Kaufland a Wolt vytvorili unikátnu spoluprácu v rámci vernostného programu Kaufland Card, ktorá prináša benefit zliav na objednávky jedla cez aplikáciu Wolt.
Jedinečná spolupráca
Zákazníci čoraz častejšie očakávajú, že vernostné výhody budú integrované aj do mobilných aplikácií, ktoré využívajú denne. Prieskumy ukazujú, že 73 % Slovákov preferuje nákup s využitím zľavových kariet a až 96 % je zapojených minimálne do jedného vernostného systému.
Wolt je kľúčovým partnerom slovenských podnikov, služby si pochvaľujú aj samotní zákazníci
V rámci nového partnerstva môžu používatelia Kaufland Card aktivovať zľavu na prvé dve objednávky jedla prostredníctvom Woltu priamo v aplikácii Kaufland Card. Tento krok spája nákup v tradičnom retaili s digitálnymi službami donášky jedla, čím vzniká pohodlný a atraktívny zákaznícky zážitok.
„Sme radi, že sme s Kauflandom mohli vytvoriť jedinečnú spoluprácu, ktorá integruje dva svety retailu. Vďaka prepojeniu zákazníkov s Wolt aplikáciou môžu objavovať donášku z pohodlia domova – jednoducho, výhodne a bez stresu,“ vyjadril sa Tomáš Kubík, hovorca Woltu pre Slovensko a Českú republiku.
Digitálna vernosť
Digitálne vernostné programy tiež umožňujú personalizáciu ponúk a jednoduchú aktiváciu zliav bez potreby nosenia fyzickej karty.
Pre zákazníkov, ktorí sú zvyknutí využívať Kaufland Card pri nákupe potravín, tak vznikla možnosť získať benefity aj pri objednávkach jedla cez Wolt. Digitálna vernosť tak nadobúda nový rozmer prístupnosti a pohodlia.
Wolt je technologická spoločnosť so sídlom v Helsinkách, ktorá vyvíja platformu prepájajúcu zákazníkov s predajcami jedla a ďalších tovarov. Spoločnosť vznikla v roku 2014 a v roku 2022 sa spojila so spoločnosťou DoorDash. Na Slovensku pôsobí od septembra 2019 a jej služby sú dostupné vo viac než 70 mestách.
Kaufland ako etablovaný maloobchodný reťazec reaguje na meniace sa nákupné správanie zákazníkov tým, že rozširuje svoje vernostné výhody do digitálneho prostredia a integruje ich s populárnymi platformami na donášku jedla.
Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1 550 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku a na Slovensku.
Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 85 prevádzok. Spoločnosť Kaufland je hlavným partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).