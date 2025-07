Wimbledon zažil najhorúcejší úvodný deň v histórii, Alcaraz pomáhal pri kolapse fanúšičky

Španielsky tenista Carlos Alcaraz prežil veľkú drámu vo svojom úvodnom zápase na Wimbledone, keď v pondelok zdolal skúseného Taliana Fabia Fogniniho až v piatich setoch 7:5, 6:7 (5), 7:5, 2:6, 6:1 po takmer piatich hodinách boja na centrálnom dvorci. Bieloruska Arina Sobolenková zvládla horúčavu o niečo lepšie, keď na triumf nad Kanaďankou Carson Branstineovou potrebovala dva sety (6:1, 7:5).

V All England Clube v pondelok namerali 32 stupňov Celzia, čím padol rekord pre najteplejší úvodný deň turnaja. Predchádzajúce maximum bolo 29,3 stupňa Celzia z roku 2001. Wimbledon má pravidlo pre horúčavy, ktoré umožňuje desaťminútovú prestávku medzi setmi, ak index tepelného stresu dosiahne alebo prekročí 30,1 °C.

Fanúšičke podal fľašu s vodou

Alcaraz, ktorý proti Fogninimu spravil 62 nevynútených chýb, však ukázal odolnosť a odmietol sa poddať náročným podmienkam. „Neviem, prečo je to Fabiov údajne posledný Wimbledon. Úroveň, ktorú ukázal, naznačuje, že by mohol hrať ešte tri-štyri roky,“ povedal Alcaraz. „Hrať na centrálnom dvorci v prvom zápase turnaja nie je nikdy jednoduché. Wimbledon je špecifický a iný. Snažil som sa hrať najlepšie, ako viem, ale myslím, že by som mohol hrať lepšie.“

A touch of class from Carlos Alcaraz, who leads the applause for Fabio Fognini 👏#Wimbledon pic.twitter.com/ZiRn7ya2aJ — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025

Počas zápasu Alcaraz pomohol fanúšičke, ktorá skolabovala v hľadisku, a podal jej fľašu vody, kým prišli zdravotníci. V druhom kole sa stretne s britským kvalifikantom Oliverom Tarvetom. Alcaraz sa chce stať piatym mužom v tzv. open ére, ktorý získa aspoň tri wimbledonské tituly za sebou.

Najvyššie nasadená Bieloruska Sobolenková využívala počas zápasu ľadové obklady, aby zvládla horúčavu. „Cítila som sa naozaj skvele. Som veľmi vďačná, že som zdravá a pripravená súťažiť a že som postúpila do druhého kola,“ povedala Sobolenková, ktorú najbližšie čaká Češka Marie Bouzková.

Viacerí favoriti už skončili

Dvojnásobná finalistka z Tuniska Ons Jabeurová však musela v slzách odstúpiť zo zápasu s Viktorijou Tomovovou za stavu 7:6 (5), 2:0 pre bulharskú súperku. Rus Daniil Medvedev prehral s Francúzom Benjaminom Bonzim a po zápase rozbil raketu o stoličku. Dán Holger Rune neudržal dvojsetové vedenie a podľahol Čiľanovi Nicolásovi Jarrymu, bývalý finalista Matteo Berrettini tiež vypadol a Stefanos Tsitsipas odstúpil pre zranenie.

Medzi ženami Britka Sonay Kartalová zdolala Lotyšku Jelenu Ostapenkovú, Američanka Madison Keysová otočila duel s Rumunkou Elenou-Gabrielou Rusovou a ďalšia domáca hráčka Emma Raducanová postúpila cez krajanku Mimi Xu. Zápasy Nemca Alexandra Zvereva a Američana Taylora Fritza boli prerušené pre wimbledonský „večerný zákaz“ a pokračujú v utorok.