Popri tenise si zarába modelingom. Kanadská kráska si chce podmaniť Wimbledon - FOTO

Kanaďanka Carson Branstineová trávi čas vo fotoateliéroch a pózuje pred kamerami. Aj to je dôvod, prečo môže cestovať po svete a hrať milovaný tenis.

Táto 194. hráčka rebríčka WTA je aj profesionálnou modelkou. Má zmluvu s dvoma modelingovými agentúrami a jej účet na sociálnej sieti je ukážkou toho, ako kombinuje svoje dve vášne.

„Milujem byť pred fotoaparátom. Je to zábava, milujem módu. Bol to jeden z dôvodov, prečo som si mohla dovoliť cestovať. Nechcela som o nič žiadať rodičov, chcela som, aby všetko pochádzalo zo mňa a tenisu,“ povedala v rozhovore pre web claytenis.com.

Verí si

„Nepodpísala som zmluvu s týmito agentúrami pre tenis, podpísala som ju pre svoj fyzický vzhľad,“ povedala 180 centimetrov vysoká, modrooká a hnedovlasá Kanaďanka. „Je zvláštne, že modeling a tenis majú veľa spoločného – mnohokrát ste objektom a ľudia si nie vždy uvedomujú, že ste aj človek.“

Na trávnatom povrchu si verí viac ako na antuke. Je sebavedomá a myslí si, že dokáže zdolať kohokoľvek.

„Som presvedčená, že mám na to, aby som sa vyrovnala komukoľvek, a som šťastná, že to môžem dokázať práve teraz,“ povedala po úspešnej trojkolovej kvalifikácii na Wimbledon.

Zistila svoje výhody

Branstineovú trápili zranenia, a preto sa jej nedarilo nájsť konzistenciu. Jej silný servis a agresívne údery sú dôležitým základom dobrých výsledkov, ale telo s ňou športovo nevychádzalo.

„Už viac ako päť rokov som zranená, naposledy som odohrala celú sezónu, keď som mala 15 rokov. Urobila som si veľa prieskumov, prestala som počúvať ľudí a zistila som, čo môjmu telu vyhovuje.

Našla som tajný vzorec – povedala by som, že som jeden z najlepších športovcov na okruhu. Som si tým istá – rýchlo behám, zdvíham veľké závažia a na to, aká som vysoká, som dosť obratná,“ vyhlásila 24-ročná rodáčka z amerického mesta Irvine v Kalifornii.

Množstvo plánov

Počas piatich rokov štúdia na vysokej škole v Spojených štátoch amerických študovala filozofiu a právo. Vtedy pracovala ako asistentka právnika.

„Obliekala som sa formálne, chodila som na súd, podávala žaloby. Niekoľko prípadov sme dokonca vyhrali. Venovala som sa rodinnému právu, čo bolo veľmi emotívne,“ uviedla ďalej.

Praje si dokončiť štúdium práva, ale zároveň chce byť matkou a založiť si rodinu.

Jej tenisovým snom je dostať sa do prvej stovky rebríčka WTA. Šancu má na to na treťom grandslamovom turnaji roka, no už v prvom kole po úspešnej kvalifikácii čelí náročnej súperke.

Od 14.00 h sa stretne so svetovou jednotkou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou. Favoritkou v dueli Kanaďanka rozhodne nie je.