Slzy a predčasný koniec. Jabeurová musela skrečovať už v 1. kole Wimbledonu

Dvojnásobná wimbledonská finalistka Ons Jabeurová musela v pondelok v slzách predčasne ukončiť svoj zápas 1. kola dvojhry na treťom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny proti Bulharke Viktoriji Tomovovej. Tuniská hráčka prehrávala 6:7 (5) a 0:2, keď sa na kurte All England Clubu rozhodla skrečovať duel.

Tridsaťročná Jabeurová, ktorá v rokoch 2022 a 2023 prehrala vo wimbledonskom finále, pôsobila v londýnskej horúčave počas celého duelu nekomfortne. Po prehratom piatom geme prvého setu sa rozplakala a absolvovala dlhú prestávku, počas ktorej ju ošetrovali a odviedli z kurtu. Po 14-minútovej pauze sa síce vrátila, no zápas nakoniec nedohrala.

„Nečakala som, že sa nebudem cítiť dobre. Posledné dni som trénovala celkom dobre,“ povedala Jabeurová, ktorá nešpecifikovala dôvod odstúpenia. „Som dosť smutná. Nepridáva mi to na sebavedomí.“

