WHO pripravuje úplnú cenzúru médií, fajčenie vrátane jeho nových foriem má byť zakázané aj vo filmoch

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pripravuje v oblasti fajčenia úplnú cenzúru médií. Pred nadchádzajúcim samitom členských krajín Rámcového dohovoru o kontrole tabaku v Paname (20. až 25. novembra 2023) zverejnila WHO svoje návrhy na sprísnenie tabakovej legislatívy.

Jedným z nich je aj nové znenie článku, ktorý upravuje pravidlá v oblasti propagácie tabakových výrobkov. Návrh počíta s úplným zákazom zobrazovania tabaku, ako aj nových alternatívnych foriem fajčenia v médiách, televízií, v streamovacích službách, ako i na sociálnych sieťach.

„Úplný zákaz by sa mal vzťahovať na všetky typy médií, vrátane digitálnych komunikačných platforiem,“ uvádza WHO vo svojom návrhu.

Široký výklad nových nariadení

Filmy, televízia a streamingový obsah sú významnými zdrojmi zobrazenia tabaku. „Zistilo sa, že obsah, ktorý je príťažlivý pre mladých ľudí, ako napríklad televízne reality show, obsahujú veľké množstvo vyobrazení tabaku,“ dodala WHO.

WHO navrhuje široký výklad nových nariadení bez uvedenia ich zákonných obmedzení. To znamená, že akákoľvek zmienka o fajčení, nikotíne alebo tabakových výrobkoch, ktorá sa objaví v „éteri“, môže byť penalizovaná.

„Podľa pokynov na implementáciu článku 13 by strany mali zaviesť a presadzovať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie. Tam, kde ešte nie je zavedený, by strany mali určiť kompetentný, nezávislý orgán na monitorovanie a presadzovanie práva a poveriť ho potrebnými právomocami a zdrojmi,“ píše WHO.

Príspevky zo súkromného života

Keďže sa nové nariadenia nemajú vzťahovať len na tabakový priemysel, ale aj na sociálne siete, pokutám môžu čeliť aj jednotliví používatelia, ktorí napríklad zverejňujú príspevky zo svojho súkromného života a pritom vyobrazia tabakový alebo iný nikotínový výrobok.

Alebo medzi sebou diskutujú o svojich skúsenostiach s vapingom. Nové pravidlá by tiež znamenali obmedzenia v novinárskej práci, nakoľko napríklad aj rozhovor alebo citácia odborníka, ktorý sa vyjadruje k riešeniu fajčiarskej závislosti, by sa považovali za propagačný obsah.

Obmedzenia môžu ovplyvniť aj kultúru a filmový priemysel, keďže akékoľvek vyobrazenia fajčenia by boli zakázané nielen v súčasných, ale museli by sa zmazať aj starších filmoch a seriáloch.

Zvýšená kontrola videohier

WHO ďalej plánuje monitorovať a vynucovať zákaz aj v prostredí videohier a v aplikáciách pre smartfóny.

„Niektoré aplikácie pre smartfóny zobrazujú značky cigariet alebo obrázky, ktoré sa podobajú na existujúce značky,“ uvádza WHO s tým, že niektoré aplikácie obsahujú animované hry s možnosťou simulovať fajčiarsky zážitok a iné voľne prístupné „vysoko-kvalitné aplikácie“ zasa uľahčujú predaj tabakových výrobkov.

Medzi mladými ľuďmi sú tiež obľúbené videohry, všíma si zdravotnícka organizácia a preto je podľa nej potrebné zvýšiť kontrolu aj v tejto oblasti. Hráči sú totiž podľa WHO vystavovaní obsahu, ktorý zobrazuje tabakové výrobky alebo priamo v prostredí videohier nabádaní k ich nákupu.