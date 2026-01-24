Wawrinka sa definitívne rozlúčil s Australian Open, Djokovič dosiahol okrúhly štvorstý triumf na grandslamoch

Na tenisovom turnaji Australian Open v Melbourne si srbský tenista Novak Djokovič pripísal už okrúhly štvorstý triumf na grandslamových podujatiach, v minulosti sa to nepodarilo žiadnemu inému hráčovi. Tridsaťosemročný Belehradčan v 3. kole dvojhry mužov pod zatvorenou strechou na centrálnom dvorci zdolal Holanďana Botica van de Zandschulpa 6:3, 6:4, 7:6 (4) a postúpil do osemfinále.
Djokovič už 20 rokov objíma brazílsky figovník v Melbourne. Bolo z toho zatiaľ 10 titulov - VIDEO
Srb si upevnil postavenie v historických tabuľkách, keď v počte triumfov je pred Rogerom Federerom (369) aj Serenou Williamsovou (365). Jeho 102. víťazstvo v Melbourne Parku je zároveň vyrovnaním rekordu Federera v počte triumfov na tomto turnaji. V ďalšom kole ho čaká súboj s Čechom Jakubom Menšíkom.
Dvadsaťštyriročný gradnslamový šampión Djokovič je momentálne v dobrej forme s cieľom prekonať nedávnu dominanciu mladých hráčov Jannika Sinnera a Carlosa Alcaraza. „Stále sa snažím mladým hráčom robiť konkurenciu. Alcaraz a Sinner sú momentálne dvaja najlepší hráči sveta, hrajú na inej úrovni. Ale keď nastúpim na dvorec a lopta lieta, vždy mám šancu,“ povedal.
Djokovič stále verí, že získa rekordný 25. grandslamový titul: Keby som nemal sebadôveru, nebol by som tu - FOTO
Van de Zandschulp vlani v Indian Wells zaskočil Djokoviča, no teraz nemal reálnu šancu na prekvapenie.
Posledné zbohom dal Australian Open 40-ročný Švajčiar Stan Wawrinka, ktorý v sobotu podľahol s Američanovi Taylorovi Fritzovi 6:7 (5), 6:2, 4:6, 4:6. Víťaz troch grandslamových titulov pripomenul fanúšikom svoje úspechy a poďakoval sa im za podporu počas svojej dlhoročnej kariéry. Wawrinka po tejto sezóne končí kariéru.
Wawrinka odštartoval svoju rozlúčkovú sezónu víťazstvom na United Cupe
Wawrinka debutoval v Melbourne v roku 2006 a v roku 2014 tam získal jeden zo troch titulov na tejto úrovni. A pred plánovaným koncom kariéry si užíva emocionálne chvíle.