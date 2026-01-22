Djokovič už 20 rokov objíma brazílsky figovník v Melbourne. Bolo z toho zatiaľ 10 titulov - VIDEO

Srbský tenista Novak Djokovič je len jedno víťazstvo od hranice 400 víťazných zápasov na grandslamových turnajov.
Tridsaťosemročný fenomén svetového tenisu postúpil do 3. kola dvojhry na Australian Open v Melbourne triumfom 6:3, 6:2, 6:2 nad talianskym kvalifikantom Francescom Maestrellim. Jeho najbližším súperom bude Holanďan Botic van de Zandschulp.
Pochvala súperovi
„Ešte pred pár dňami som o tomto talianskom tenistovi takmer vôbec nič nevedel. Zistil som však, že má výborné podanie a solídnu hru. Rozhodne som ho nechcel podceniť, lebo to sa nevypláca. Jedného dňa to môže dotiahnuť vysoko na rebríčku. Želám mu to,“ cituje Djokoviča web BBC Sport.
Okrem toho, že na zisk prvého setu potreboval proti 141. hráčovi rebríčka ATP až sedem setbalov a na esá prehral 5:10, Djokovič v zápase absolútne dominoval. Suverénny bol najmä na svojom prvom podaní. Získal z neho až 86% bodov, čiže 43 z 50.
Myslí na rekordy
Stále platí, že Djokovič vo svojej 21. účasti v Melbourne poľuje na jedenásty miestny titul a celkovo dvadsiaty piaty grandslamový. Ak by sa mu to podarilo, bol by to historický rekord medzi mužmi aj ženami.
BBC vytiahlo jednu špeciálnu štatistiku v súvislosti s Djokovičom na grandslamových turnajoch. Dosiaľ na nich odohral 37 zápasov proti kvalifikantom alebo tzv. lucky loserom a ani jeden z nich neprehral. Je to rekord otvorenej tenisovej éry.
Kamarát figovník
Srbský veterán je známy svojou často netradičnou prípravou na zápasy a jeden takýto dielik do mozaiky nevšednosti vybral aj po postupe do 3. kola.
„Chodím do miestnej botanickej záhrady, kde objímam brazílsky figovník. Je to môj najstarší priateľ tu v Melbourne. Poznáme sa už 20 rokov. Ak to potrebujem, robí mi spoločnosť a zahojí moje rany,“ uviedol Djokovič.
Proti Sinnerovi až v semifinále
Aktuálna svetová štvorka a bývalá dlhoročná jednotka vyhrala v Melbourne už 101 zápasov. Ak všetko pôjde podľa plánu, štvrťfinálovým súperom Djokoviča bude Talian Lorenzo Musetti a v prípade víťazstva sa v semifinále stretne s Talianom Jannikom Sinnerom.
So svetovou jednotkou Španielom Carlosom Alcarazom si môže zmerať sily až vo finále.