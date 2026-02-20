Washington odmieta globálne riadenie umelej inteligencie, varuje pred „byrokratickou kontrolou“

Spojené štáty odmietajú globálne riadenie umelej inteligencie a varujú pred nadmernou reguláciou, ktorá by podľa nich mohla brzdiť inovácie. V piatok to vyhlásil vedúci Úradu Bieleho domu pre vedu a techniku Michael Kratsios na medzinárodnom summite o umelej inteligencii v Naí Dillí.
„Ako Trumpova administratíva už mnohokrát povedala: úplne odmietame globálne riadenie AI,“ uviedol Kratsios. Podľa neho by sa umelá inteligencia nemala dostať pod „byrokratickú a centralizovanú kontrolu“, pretože by to mohlo ohroziť jej prínosy.
Správny smer
Kratsios vystúpil pred očakávaným spoločným vyhlásením lídrov o spoločnom prístupe k tejto rýchlo sa rozvíjajúcej technológii. Uviedol, že medzinárodné diskusie sa posúvajú správnym smerom, čo podľa neho symbolizuje aj zmena názvu podujatia z „AI Safety“ na „AI Impact“.
Jeho vyjadrenia kontrastovali s postojom OSN. Generálny tajomník António Guterres v piatok oznámil vytvorenie expertného panelu, ktorý má zabezpečiť, aby umelá inteligencia zostala pod kontrolou ľudí. Skupina so 40 členmi má plniť podobnú úlohu, akú má Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC).
Atmosféra strachu
Kratsios však kritizoval medzinárodné fóra, ktoré podľa neho vytvárajú „atmosféru strachu“ a zameriavajú sa príliš na riziká. Varoval, že regulácia pod zámienkou bezpečnosti môže viesť k centralizácii moci a dokonca k „tyranskej kontrole“.
Summit v Naí Dillí je štvrtým ročníkom globálneho stretnutia o umelej inteligencii, ktorá je vnímaná ako technológia s potenciálom zásadne zmeniť ekonomiku aj spoločnosť.