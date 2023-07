Američania sú pripravení rokovať s KĽDR o jej jadrovom programe, úlohu by mala zohrať aj Čína

Spojené štáty uviedli, že sú pripravené rokovať so Severnou Kóreou o jej jadrovom programe. Udialo sa tak po tom, ako táto ázijská krajina minulý týždeň odpálila medzikontinentálnu balistickú strelu neďaleko Japonska. Referuje o tom web cbsnews.com.

Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan vyhlásil, že Američania sú pripravení „sadnúť si za rokovací stôl a bez predbežných podmienok hovoriť o severokórejskom jadrovom programe„.

Sullivan zároveň zdôraznil, že tejto záležitosti by mala venovať pozornosť aj Čína. „Mala by zohrať úlohu, vzhľadom na svoj vzťah so Severnou Kóreou, a ukázať Severokórejčanom, že ich ďalšie testy destabilizujú situáciu,“ skonštatoval americký predstaviteľ.