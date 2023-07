Wagnerovci sú podľa Kartapolova pripravení zaútočiť na Suwalský koridor, napadli by územie NATO

Predseda obranného výboru ruskej Štátnej dumy Andrej Kartapolov vyhlásil, že Moskva by mohla použiť žoldnierov z Wagnerovej skupiny nachádzajúcich sa v Bielorusku na inváziu do pásu územia v poľsko-litovskom pohraničí. Referuje o tom web news.sky.com.

Zaútočí Rusko na Suwalský koridor?

Podľa Kartapolova sú wagnerovci pripravení zaútočiť na Suwalský koridor „v priebehu niekoľkých hodín“. Približne 90-kilometrový pás zeme sa nachádza na území Poľska, členského štátu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), a predstavuje jediné pozemné spojenie troch bývalých sovietskych pobaltských republík – Litvy, Lotyšska a Estónska – so Západom.

Ak by Rusko vniklo do Suwalského koridoru, poskytlo by mu to pozemné spojenie medzi ruskou Kaliningradskou oblasťou a spojencom Bieloruskom. „Wagnerovci išli do Bieloruska cvičiť bieloruské ozbrojené sily,“ povedal Kartapolov pre ruskú štátnu televíziu a dodal:

„Existuje také miesto ako Suwalský koridor. Ak by sa niečo stalo, tento Suwalský koridor veľmi potrebujeme… Úderná jednotka je pripravená dobyť tento koridor v priebehu niekoľkých hodín.“

Kontaktný bod medzi Ruskom a NATO

Suwalský koridor predstavuje prvý kontaktný bod medzi silami Ruska a NATO a západní vojenskí plánovači varovali, že by mohol byť jedným z prvých cieľov Moskvy, ak by sa niekedy rozhodla eskalovať vojnu do konfrontácie so Západom.

Princíp NATO síce spočíva v tom, že akýkoľvek útok na jej územie by mal vyvolať odozvu zvyšku aliancie, no nie je jasné, či by sa lídri rozhodli nechať zatiahnuť do tretej svetovej vojny pre riedko obývaný koridor.