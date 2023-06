Wagnerovci odovzdajú vojenskú techniku armáde, podľa Putina sú to vlastenci zatiahnutí do kriminálneho dobrodružstva

Ruská žoldnierska Wagnerova skupina sa podľa ministerstva obrany krajiny pripravuje na odovzdanie svojej vojenskej techniky.

Tento krok nasleduje po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin potvrdil, že wagnerovci, ktorí sú podľa jeho vyjadrenia väčšinou skutoční vlastenci zatiahnutí do kriminálneho dobrodružstva, si môžu vybrať medzi vstupom do oficiálnej armády, návratom k rodinám alebo odchodom do Bieloruska.

Informuje o tom BBC a pripomína, že ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zrušila všetky trestné obvinenia voči účastníkom vzbury.