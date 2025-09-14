Vzdušný priestor Rumunska narušil dron

Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že vzdušný priestor krajiny narušil dron počas ruského útoku na infraštruktúru v susednej Ukrajine. V sobotu večer Bukurešť vyslala do vzduchu dve stíhačky F-16, aby monitorovali situáciu.
Lietadlá „detegovali dron v národnom vzdušnom priestore“ a sledovali ho, kým „nezmizol z radaru“ neďaleko dediny Chilia Veche, uviedol rezort obrany. Dron „neletel nad obývanými oblasťami a nepredstavoval bezprostrednú hrozbu pre bezpečnosť obyvateľstva“, dodalo ministerstvo.
Poľský premiér Tusk odkázal Trumpovi, že ruské drony neprileteli nad Poľsko omylom
Vo februári rumunsky parlament prijal zákon, ktorý krajine umožňuje zostreľovať drony narušujúce jej vzdušný priestor.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odvolaním sa na dostupné údaje uviedol, že nad rumunské územie prenikol ruský dron, informuje web Ukrajinská pravda. Vo vzdušnom priestore Rumunska bol tento dron podľa Zelenského približne 50 minút.