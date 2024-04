Zdravotníci ošetrili na urgentnom príjme v Žiline stovky ľudí, riešili vážne zlomeniny aj alkohol

Zdravotníci žilinskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou ošetrili počas Veľkej noci na urgentnom príjme, ambulantnej pohotovosti pre dospelých a ambulantnej pohotovosti pre deti a dorast niekoľko stoviek pacientov.

Prevládali vážne zlomeniny, bolesti na hrudníku či brucha, srdcovo-cievne a neurologické ťažkosti. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.

Urgentný príjem vyhľadalo od piatku 29. marca do pondelka 1. apríla denne približne 130 pacientov. „Až zhruba polovica pacientov prišla so zraneniami, ktoré boli spojené so športom či prácami v domácom prostredí. Išlo napríklad o vážne zlomeniny v oblasti chrbtice a panvy či vážne poranenie mozgu,“ uviedla Fialová.

V nočných hodinách zasa zdravotníci riešili úrazy spôsobené pod vplyvom alkoholu. „Na urgentnom príjme prijali počas sviatkov spolu 18 ľudí pod vplyvom alkoholu, z toho deväť z nich bolo v ťažkom stave. Počas Veľkonočnej nedele potrebovali ošetrenie štyria pacienti, ktorí boli do žilinskej nemocnice privezení po polnoci spoločne z diskotéky,“ dodala Fialová.