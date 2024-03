Lekárne si môžu vydýchnuť, ŠÚKL vybral firmu na zvoz a zneškodnenie liekového odpadu

Lekárnici si môžu vydýchnuť. V posledných mesiacoch hlásili alarmujúci stav v lekárňach, v ktorých sa hromadili lieky nespotrebované pacientmi. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vybral firmu, ktorá bude zabezpečovať zvoz liekového odpadu z lekární.

Povinnosť prevziať nespotrebované lieky

Verejnú súťaž, do ktorej sa mohli záujemcovia prihlásiť do 23. februára 2024, vyhrala spoločnosť DETOX s.r.o. Firma zabezpečí zvoz liekov nespotrebovaných fyzickými osobami zhromaždenými vo verejných lekárňach na území Slovenska a rovnako zabezpečí aj zneškodnenie liekového odpadu v spaľovni. Lekárne sú totiž povinné prevziať nespotrebované lieky od každého, kto ich do nich odovzdá.

„Prioritou prvého zvozu budú najkritickejšie lekárne. Ide o zhruba 2 600 lekární, preto si zber bude vyžadovať dlhší čas,“ upresnil riaditeľ ŠÚKL Roman Dorčík s tým, že prvotný zvoz by sa mal uskutočniť v najbližších týždňoch. Lekárne mohli nahlasovať množstvo nahromadeného liekového odpadu, ŠÚKL tak vďaka tomu zistil, kde je situácia najkritickejšia.

Posledný zber liekov

Dôvodom nového verejného obstarávania bolo vypovedanie zmluvy zo strany spoločnosti Modrá planéta s.r.o, ktorá takýto zvoz zabezpečovala približne 15 rokov. Zmluvu so ŠÚKL ukončila v lete minulého roka a do decembra 2023 jej plynula výpovedná doba.

Ako uviedol prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ ešte v januári tohto roka, posledný zber, aj to nie zo všetkých lekární, prebehol naposledy v marci minulého roka. Slovenskí pacienti napríklad v roku 2022 odovzdali do lekární takmer 250 ton liekového odpadu.