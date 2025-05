Zdanlivé maličkosti, ktoré liečia: Ranná káva, prechádzka aj opakovanie návykov

Prečo potrebujeme rituály

Ranná káva, otvorenie okna po obede, krátka prechádzka, čítanie pred spaním… Zdajú sa ako drobnosti, ale práve takéto opakujúce sa momenty majú výrazný vplyv na naše duševné zdravie. Pomáhajú nám ukotviť sa v každodennosti, zvládať stres a zmeny, a niekedy sú aj nevedomou formou terapie.

„Rutinné činnosti pozostávajú z troch hlavných prvkov: ustáleného správania, symbolického významu a absencie pomenovaného účelu,“ vysvetľuje psychologička Lenka Jurčová. „To znamená, že niektoré naše návyky môžu byť intuitívne – vieme, že nám robia dobre, aj keď ich nedokážeme racionálne vysvetliť. Opakovanie rituálov nám prináša stabilitu, pokoj a istotu.“

Rutina nie je o nude – je o pocite bezpečia a o tom, že máme veci pod kontrolou. A práve to je v dnešnom rýchlom a často chaotickom svete kľúčové.

Menej chaosu, viac pokoja

Zmeny, či už malé, ako zmena pracovného režimu, alebo veľké, ako strata blízkej osoby, dokážu výrazne narušiť našu psychickú rovnováhu. V takýchto obdobiach sa rituály stávajú oporou. Pomáhajú nám orientovať sa v novom režime, vytvárajú predvídateľnosť a pocit, že niečo v našom živote zostáva stabilné.

„Ak nemáme rutinné činnosti, strácame stabilitu, pocit bezpečia a celkové nastavenie mysle, že máme veci pod kontrolou,“ upozorňuje Jurčová. To platí pre všetky vekové kategórie – deti, dospelých aj seniorov.

Rutiny navyše znižujú tzv. rozhodovaciu únavu, čím menej maličkostí musíme denne riešiť (napr. čo raňajkovať, kedy ísť von), tým viac mentálnej energie zostáva na dôležité rozhodnutia.

Malé návyky, veľký vplyv

Rutiny nemusia byť zložité. Nemusíme si zapisovať každý krok do plánovača. Stačí, ak máme zopár činností, ktoré robíme pravidelne a ktoré sú nám príjemné. Môže to byť ranné natiahnutie, káva v tichu, telefonát s blízkym, krátka prechádzka alebo aj opakujúca sa večera počas pracovného týždňa.

Takéto „maličkosti“ sú v skutočnosti veľké piliere nášho duševného zdravia. Pomáhajú nám znížiť úzkosť, upokojiť myseľ a prispievajú k celkovej pohode.

Príbeh pána Kolomana – prechádzka ako životný rituál

Príkladom toho, ako rutina môže obohatiť život, je aj 89-ročný Koloman Végh, klient zariadenia pre seniorov. Aj napriek veku a zdravotným obmedzeniam sa drží svojich každodenných návykov. „Viete čo, ja najradšej čítam alebo niečo napíšem, alebo pozerám futbal. Keď už sám nemôžem športovať, pozerám ho večer až do záverečnej. Práca ma stále posúva vpred, človek, ktorý nemá čo robiť, je nešťastný. Ja mám stále čo robiť, ja mám toľko roboty, že ani nestačím,“ hovorí s úsmevom.

Jednou z jeho najobľúbenejších aktivít je popoludňajšia prechádzka. Nevynecháva ju ani vtedy, keď je vonku chladnejšie. „Áno, presne o druhej som už nachystaný, mám pripravené slnečné okuliare a ideme,“ hovorí spokojne. Jeho príklad ukazuje, že rutina nemusí byť obmedzením, naopak, môže byť nástrojom aktívneho a plnohodnotného života.

Režim ako liek – nielen pre seniorov

Aj v prostredí zariadení sociálnych služieb zohráva rutina veľmi dôležitú úlohu. Podľa zakladateľky Agapé Senior Parku, Adriany Škriniarovej, môže denný režim výrazne prispieť ku kvalite života: „Pre klientov je dôležitá jednak možnosť sociálneho zapojenia, ale aj rôzne zamerané terapie a individuálna starostlivosť zároveň. Pod jednou strechou, odborným dohľadom, ale v kolektíve ďalších ľudí môže patriť medzi ich denné rutiny napríklad práca s fyzioterapeutmi či psychiatrická podpora.“

Rovnako dôležité je však neprenášať vinu na seba. „Mnoho príbuzných cíti výčitky z toho, že zlyhali v starostlivosti o svojich najbližších. V skutočnosti však domáca starostlivosť má svoje limity. My sa snažíme prihliadať na ich rutiny, ktoré si so sebou priniesli a poskytnúť im to najlepšie z najlepšieho,“ dodáva Škriniarová.