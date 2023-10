Zavedenie poplatkov za návštevu lekára považuje pacientska asociácia za zlý krok. Najviac by trpeli chorí a chudobní, hovorí

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) považuje zavedenie poplatkov za návštevu lekára, ktoré navrhuje vláda Ľudovíta Ódora ako jedno z možných opatrení na zlepšenie stavu verejných financií, za zlý krok. Podľa asociácie by to finančne zaťažilo sociálne slabších pacientov a mohlo by im to obmedziť prístup k zdravotnej starostlivosti.

Podľa zahraničných skúseností takýto krok môže viesť aj k zvýšeniu nákladov v samotnom zdravotníctve. Uviedla to viceprezidentka AOPP Elena Marušáková.

Vyššie využívanie lôžkovej starostlivosti

„Návrh automaticky predpokladá, že pacienti systém zneužívajú, a preto je potrebné zaviesť niečo, čo ich od častých návštev lekára odradí. To však môže mať negatívne dopady nielen na pacienta, ale aj na celý systém zdravotníctva,“ upozorňuje Marušáková. Tvrdí, že štúdia z USA z roku 2023 poukázala na to, že zvýšenie spoluúčasti pacientov viedlo k nárastu využívania lôžkovej zdravotnej starostlivosti a k zníženiu využívania tej ambulantnej.

„Zvyšovanie spoluúčasti pacienta malo za následok aj nižšie dodržiavanie predpísanej liečby. Takže v konečnom dôsledku pacienti končili v nemocniciach, čo znamená, že tento krok mal dopad nielen na ich zdravotný stav, ale aj na zvýšenie nákladov na zdravotnú starostlivosť,“ vysvetľuje Marušáková.

Pacientom chýba medicínske vzdelanie

Rovnako môže podľa AOPP aj plánované zrušenie limitov spoluúčasti na doplatkoch za lieky viesť k opačnému efektu a nie k takému, aký si sľubujú analytici rezortu financií.

„Najmä pre chronických pacientov, ktorí majú v dôsledku svojho ochorenia horšie možnosti zamestnania a nižšie príjmy, respektíve pre dôchodcov, sú doplatky za lieky citeľná položka,“ upozorňuje Marušáková.

Podľa viceprezidentky AOPP vychádzajú tieto opatrenia, najmä zavedenie poplatkov za návštevu lekára, z nesprávneho predpokladu, že pacient disponuje medicínskymi vedomosťami. Pacient však nemá schopnosť posúdiť, či jeho zdravotný problém vyžaduje alebo nevyžaduje návštevu lekára.

„Je ľahké hovoriť o poplatkoch tomu, kto je zdravý a bohatý. Žiaľ, pacienti zdraví nie sú a väčšina z nich nie je ani bohatá,“ uviedla Marušáková. Dodala, že nová vláda snáď nebude riešiť nedostatok ambulantných lekárov, ktorý vznikol rokmi ignorancie tohto problému, zavedením finančnej bariéry najmä pre sociálne slabších pacientov.

Preťažení lekári

Rezort financií ako jedno z konsolidačných opatrení budúcej vláde ponúka spoplatnenie návštev všeobecných lekárov a lekárov – špecialistov. Zavedenie vhodne nastavených poplatkov môže podľa rezortu financií pomôcť racionalizovať využívanie zdravotných služieb, a tým zvýšiť ich efektivitu a kvalitu.

Zavedením poplatkov by podľa ministerstva pomohlo znížiť preťaženosť lekárov z dôvodu, že má Slovensko dlhodobo najvyšší počet návštev lekárov v ambulanciách na obyvateľa. Opatrenie tiež pomôže zlegálniť a stransparentniť existujúce poplatky, ktoré si všeobecné a špecializované ambulancie poplatky od pacientov pýtajú.

V súčasti je väčšina poplatkov ilegálna

Za každú návštevu všeobecného lekára by pacient zaplatil jedno euro a za návštevu špecialistu 5 eur. V súčasnosti je pritom možné vyberať poplatky len za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, napríklad za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, či na zbrojný pas.

Ambulancie si však často pýtajú poplatky za objednávanie, prednostné vyšetrenia, potvrdenia o návšteve, čo podľa rezortu zdravotníctva nie je legálne.

Poučíme sa z minulosti?

Rezort financií pripomína, že v rokoch 2003 až 2006 boli poplatky vo výške 20 Sk za návštevu lekára a recept, 50 Sk za stravu a ubytovanie v nemocnici a 2 Sk za jeden kilometer pri doprave. Ministerstvo financií však priznáva, že poplatky majú negatívny vplyv na prístup k zdravotnej starostlivosti pre chudobnú populáciu.