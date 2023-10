Úradnícka vláda navrhuje šetriť aj na poistencoch zdravotných poisťovní, prišli by sme o dve tretiny benefitov

Na ozdravení verejných financií by sa podľa úradníckej vlády Ľudovíta Ódora mohli podieľať aj poistenci zdravotných poisťovní.

Zníženie benefitov

Úsporu by štát dosiahol tým, že by im znížil benefity od zdravotných poisťovní o dve tretiny. Štát by tým už v roku 2025 ušetril 40 miliónov eur.

„V krajinách s vyspelými zdravotnými systémami je komplexná zdravotná starostlivosť zabezpečená pre všetkých obyvateľov bez ohľadu na príjem. Mimo povinnej zdravotnej starostlivosti sú obvykle len doplnkové výkony a služby – napríklad očná a zubná starostlivosť,“ tvrdí rezort financií.

Upozorňuje na to, že pri benefitoch zdravotných poisťovní pre poistencov ide o zdroje z verejného zdravotného poistenia, ktoré sa vynakladajú aj na aktivity a produkty nesúvisiace s nevyhnutnou a účinnou zdravotnou starostlivosťou, čo je definícia zdravotnej starostlivosti financovanej z verejného zdravotného poistenia.

Financovanie z verejného zdravotného poistenia

Zdravotné poisťovne vynakladajú na tzv. benefity poistencom približne 60 miliónov eur ročne.

„Patria sem okrem zubnej starostlivosti napríklad aj zľavy na online tréningy a kuchárske knihy, kurzy plávania pre bábätká či baby monitory, ktoré nijak nezlepšujú kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ upozorňuje rezort financií.

Ide pritom o marketingové aktivity zdravotných poisťovní financované z verejného zdravotného poistenia.

„Úspora sa predpokladá do takej miery, že zdravotným poisťovniam by ostala tretina súčasných zdrojov na tieto aktivity,“ dodalo ministerstvo financií.