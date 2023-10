Slovenská lekárska komora uviedla nový projekt, cieľom je zapojiť mladých lekárov do chodu nemocníc

Slovenská lekárska komora spolu s Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura v Košiciach uviedli pilotný Mentoringový projekt, ktorého cieľom je zapojenie aktívnych mladých lekárov do riešenia problémov zdravotníckych zariadení.

Venuje sa nielen špecializačnému štúdiu, ale aj prechodu mladých absolventov do praxe, komunikácii, administratíve, či právnym postupom. Informovala o tom Slovenská lekárska komora.

Mentoringový projekt by mal pomôcť k bezproblémovému zapájaniu sa nových mladých lekárov do života a chodu zdravotníckeho zariadenia. Znamená to nutnosť proaktívneho prístupu z oboch strán – mladých lekárov i vedenia nemocnice.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V najbližších týždňoch by sa mohli do projektu zapojiť ďalšie veľké štátne nemocnice v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a Nitre a podľa výsledkov sa zhruba po polroku Mentoringový projekt otvorí pre ďalších záujemcov.