Zásadná novinka pre pacientov sa odsúva o rok, Dolinková však pripustila jej skoršie zavedenie

Od začiatku budúceho roka mali mať pacienti garantované maximálne čakacie lehoty pri približne 700 operáciách. Ak by ich zdravotné poisťovne pre svojich poistencov nezabezpečili, museli by im preplatiť operáciu v súkromnej klinike alebo v zahraničí.

Parlament odsunul návrh o jeden rok

Tento nárok pre pacientov do legislatívy presadil exminister zdravotníctva Marek Krajčí (hnutie Slovensko). K 1. januáru 2024 sa to však nestane, keďže parlament na návrh ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) tento nárok pre pacientov odsunul o jeden rok.

Šéfka rezortu zdravotníctva však koncom novembra pripustila, že odklad maximálnych čakacích lehôt na operácie možno nakoniec nebude až ročný.

„Ak dáta vieme implementovať skôr, spustili by sme to aj počas budúceho roka,“ uviedla. Upozornila na to, že dva roky sa nezbierali dáta na to, aby sa mohli zaviesť maximálne čakacie lehoty na operácie.

Čakacie lehoty na operácie

Zavedenie maximálnych čakacích lehôt na operácie bolo podľa ministerstva zdravotníctva k 1. januáru 2024 technicky, procesne a organizačne nevykonateľné.

Zámer oddialiť dátum vzniku nároku pacienta na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k čakacím listinám považovala za oprávnený aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, keďže k 1. januáru 2024 je aj podľa nemocníc a zdravotných poisťovní fakticky nevykonateľný.

Hlava štátu zároveň apelovala na všetky dotknuté subjekty, aby časový posun v účinnosti využili na dôslednú prípravu všetkých informačných systémov tak, aby zákonný nárok aj reálne doručil pacientom benefit v podobe zrýchlenia zdravotníckych výkonov.