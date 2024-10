VšZP pripúšťa možnosť neobnoviť zmluvu so psychiatrickou nemocnicou v Pezinku, je pripravená zabezpečiť prevoz pacientov

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pripúšťa, že od 1. novembra 2024 nebude pokračovať v zmluvnom vzťahu so Psychiatrickou nemocnicou Philippa Pinela v Pezinku. Aktuálne zmluvný vzťah trvá a VšZP sa usiluje o jeho kontinuálne pokračovanie.

Zabezpečený prevoz liečených pacientov

V prípade, ak by došlo k nepokračovaniu v zmluve, poisťovňa je pripravená zabezpečiť prevoz liečených pacientov do iných zariadení, s ktorými aktívne komunikuje. Zároveň bude do zariadení s voľnou kapacitou umiestňovať aj nových pacientov.

„V najvyššom záujme pacientov VšZP apeluje, aby bola psychiatrická nemocnica maximálne súčinná pri poskytnutí zoznamu našich poistencov a pri manažovaní ich prevozu. Jej kapacity sme pripravení uvoľniť tak, aby bol prechod pacientov plynulý a ich zdravotný stav nebol ohrozený,“ uviedlo vedenie zdravotnej poisťovne.

Rokovania s nemocnicou

S pezinskou nemocnicou vedú rokovania od apríla tohto roka, napriek tomu sa stretávajú s neprimeranými finančnými požiadavkami zo strany psychiatrickej nemocnice, ktorá nezohľadňujú aktuálnu trhovú realitu, a naďalej trvá na neprimeraných podmienkach.

„Odmietame, aby sa rukojemníkmi stali pacienti. V našom záujme je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť v rámci celého Slovenska. Očakávame, že poskytovateľ prehodnotí svoje požiadavky a bude spolupracovať na dosiahnutí prijateľnej dohody,“ uzavrela VšZP.