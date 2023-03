Vírusy v domácnosti: Ako vyčistiť domov po chorobe

Ak má niekto v našej domácnosti nádchu, chrípku alebo akýkoľvek iný typ nákazlivej choroby, je našou zodpovednosťou zabrániť šíreniu choroby na iných. Okrem častého umývania rúk je správne čistenie dôležitou prevenciou, ktorá zabráni nakazeniu ostatných členov. Keďže vírusy dokážu prežiť na povrchoch, mali by sme myslieť na niekoľko vecí.

Tu je návod, ako správne vyčistiť rôzne miesta, aby sme zabili baktérie a vírusy v domácnosti.

Čistiace prostriedky

Obyčajná voda a menej agresívne čistiace prostriedky pri ničení vírusov a baktérií často nestačia. Je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok, dodržiavať pokyny k produktu a nechať mu čas, aby pôsobil. Rýchla aplikácia prípravku nemusí stačiť. Pozor si treba dať pri miešaní dezinfekčných prípravkov s inými čistiaci prostriedkami, ktoré obsahujú čpavok, pretože toxické výpary môžu byť pre nás nebezpečné.

Pri upratovaní používame handričku, ktorú po každom utieraní treba vyprať na vysokých teplotách či papierovú vreckovku, ktorú potom vyhodíme. Na čistenie by sa nemala používať špongia, pretože v jej póroch sa môžu usadiť baktérie. Na predmety s malými štrbinami, ako sú diaľkové ovládače a počítačové klávesnice, môžeme použiť vatový tampón namočený v dezinfekčnom prostriedku, aby sme sa dostali do menej dostupných miest.

Dezinfekcia spálne

Počas ochorenia sa viac potíme, čo zanecháva v posteľnej bielizni mikróby. Preto aby sme zabránili šíreniu choroby a dokonca aj reinfekcii, je dôležité dezinfikovať posteľnú bielizeň.

Osobitnú pozornosť treba venovať vankúšom a obliečkam na vankúše, pretože sú v najbližšom kontakte s chorým človekom. Nezabúdajme ani na pyžamo. Ak choré dieťa spí s plyšovými hračkami, mali by sme ich vyčistiť tiež. Jedna z najlepších vecí, ktoré môžeme urobiť, aby sme sa ochránili pred nakazením sa od iného človeka, je nosiť gumené rukavice pri manipulácii so znečistenou bielizňou. Prinajmenšom držme posteľnú bielizeň ďalej od tváre a tela. Veci by sme mali umyť čo najskôr, ako sa chorá osoba začne cítiť lepšie a môže stať z postele. Pri dezinfekcii je potrebné myslieť aj na kôš alebo kôš na bielizeň, aby sme zabránili krížovej kontaminácii s iným oblečením.

Nezabudnime tiež dezinfikovať predmety, ktorých sa často dotýkame, ako sú spínače svetiel, kľučky dverí a diaľkové ovládače. Urobme to aspoň raz denne počas ochorenia jedného z členov domácnosti.

Dezinfekcia kúpeľne

Druhý miestom v dome, kde sa môžu veľmi ľahko šíriť vírusy, je kúpeľňa. Preto pri upratovaní nezabúdame aspoň raz denne očistiť najmä nasledujúce veci:

– Rukoväť, sedadlo a veko toalety.

– Rukoväte umývadla a sprchy.

– Svetelné spínače.

– Kľučky na dverách.

– Odpadkový kôš.

– Podlaha, hlavne okolo WC.

– Toaletné potreby, s ktorými chorý často manipuluje.

Najideálnejšie je počas choroby používať inú kúpeľňu. Ak to však nie je možné, mali by sme vyčleniť pre chorého osobitne uteráky na ruky a osúšky, ktoré bude počas ochorenia používať iba on. Nezabúdame ich častejšie meniť.