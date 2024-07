V Banskobystrickom kraji pretrváva nedostatok pneumologických ambulancií, ministerstvo zdravotníctva porušilo sľub (video)

Vydanie nového katalógu výkonov pre lekárov prisľúbilo Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrejovi Lunterovi od 1. júla. Ako v stredu informoval na brífingu, toto sa nestalo a ohrozuje to pneumologických pacientov, lebo v Banskobystrickom kraji chýbajú ambulancie týchto špecialistov.

Rovnako ministerstvo nepredĺžilo možnosť predpisovania liekov pre týchto pacientov zo šiestich na 12 mesiacov, aby tým pomohli pacientom, ktorí prišli o svojho pneumológa po zániku ambulancie. Pilotná fáza nového katalógu výkonov by sa podľa odpovede MZ SR župe mala spustiť až 1. októbra a do plnej prevádzky by mal byť uvedený 1. januára 2027.

Trestuhodná hra

„Považujem to za úplné porušenie prísľubu, ktorý sme dostali od MZ SR v tejto absolútne akútnej záležitosti,“ uviedol Lunter s tým, že sú pacienti, ktorí nemajú za kým ísť, aby im predpísal lieky. „Prečo s novým katalógom výkonov čakáme na október, čo znamená tá pilotná fáza a aký signál vysielame pneumológom, ak im hovoríme, že istota bude až od roku 2027,“ kladie otázku župan, podľa ktorého ide o trestuhodnú hru MZ SR, ktorá hazarduje skutočne so zdravím pacientov.

Ako ďalej povedal, nerozumie tomu, prečo MZ SR nerieši tento krízový stav, „keď je evidentné, že tu ide iba o administratívne kroky, ktoré niekto na ministerstve jednoducho musí spraviť“. „Sú tu dve možnosti, buď MZ SR povie, že kde majú byť stovky týchto pacientov vyšetrení, kto im predpíše ich lieky, ktoré potrebujú, alebo nech sa o nich postará priamo ministerstvo zdravotníctva,“ dodal predseda BBSK.

Tisícová strata

O urgentnom nedostatku pľúcnych lekárov informoval župan ešte v apríli po stretnutí s predstaviteľmi nemocníc, zdravotných poisťovní a špecialistov. V kraji dlhodobo zanikajú pneumologické ambulancie a len za posledných pár mesiacov zanikli ďalšie dve pre vysoký vek lekárov. Pneumológovia podľa župana sú v nemocniciach, kde majú lepšie platené výkony.

„Dôkaz, že stav pneumologických ambulancií je kritický máme aj my sami v našich rukách, pretože aj my ako kraj, napriek tomu, že to nie je naša kompetencia, zakladáme ambulancie. Jednu pneumologickú ambulanciu máme aj v Detve. Pani doktorka, napriek tomu, že tri mesiace dopredu má obsadené termíny, tak mesačne tvorí stratu 1 700 eur. Také sú platby od poisťovní,“ konkretizoval Lunter.