Štátne nemocnice dostali najviac peňazí, no stále sú v strate. Penta Hospitals upozorňuje na nerovnosti vo financovaní

Analýza Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) znovu odhaľuje realitu, ktorá vyvracia dlhodobé presvedčenie o tom, že štátne nemocnice sú v porovnaní so súkromnými chronicky podfinancované. V skutočnosti štátne univerzitné a fakultné nemocnice v roku 2024 dostali mimoriadnu finančnú injekciu vo výške 191 miliónov eur priamo na prevádzku. Napriek tomu dosiahli stratu 165 miliónov eur.

Nerovnosti vo financovaní pretrvávajú roky

Najnovšia správa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nadväzuje na rozsiahlu analýzu financovania nemocníc za rok 2024, ktorá upozorňuje na dlhodobo pretrvávajúce deformácie a systémové nerovnováhy vo financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia.

Tieto nerovnosti, zakorenené v historických mechanizmoch, spôsobujú nespravodlivosť medzi poskytovateľmi a pretrvávajúce rozdiely medzi skutočnými platbami a úhradami určenými Centrom pre klasifikačný systém DRG (CKS). ÚDZS upozorňuje, že efektivita nemocníc sa často hodnotí len na základe verejných zdrojov, čo skresľuje reálny obraz najmä v prípade štátnych zariadení, ktoré čerpajú aj ďalšie zdroje ako oddlženie či dotácie.

ÚDZS žiada komplexný pohľad na financovanie

Úrad preto opakovane vyzýva na komplexný prístup k financovaniu, ktorý by zohľadnil aj ostatné typy starostlivosti a skutočnú produkciu jednotlivých nemocníc. ÚDZS vyčíslil túto dotáciu a zarátal ju do tzv. efektívnej ceny za jednotku produkcie. Vďaka tomu je možné porovnať finančné toky medzi jednotlivými typmi nemocníc. Výsledky sú jednoznačné – najvyššie úhrady na Slovensku išli práve štátnym nemocniciam, nie tým súkromným.

Štátne nemocnice po započítaní štátnych dotácií dosiahli efektívne sadzby až do výšky 3 601 eur za jednotku produkcie. V porovnaní s tým nemocnice patriace do siete Penta Hospitals, ktoré pôsobia bez štátnej prevádzkovej podpory, zaznamenali priemerné sadzby okolo 2 950 eur. To znamená, že štátne zariadenia dostali za rovnakú hospitalizáciu približne o 22 % viac. Nemocnice v sieti Agel sa pohybovali ešte vyššie ako Penta Hospitals – o 12 % nad ich úrovňou.

Oddlžovanie pokračuje, strata sa prehlbuje

Štátna podpora však nekončí len pri dotáciách na prevádzku. V roku 2024 boli podľa medializovaných údajov v rámci procesu oddlžovania uhradené dlhy štátnych nemocníc voči Sociálnej poisťovni vo výške 93 miliónov eur. K tomu treba pripočítať už spomenutú stratu 165 miliónov eur, ktorú bude nutné v budúcnosti opäť oddlžiť. Celková mimoriadna pomoc štátu pre tieto zariadenia tak v roku 2024 dosiahla úroveň takmer 450 miliónov eur, pričom zadlžovanie pokračuje aj v roku 2025.

„Koľko extra miliónov je každý rok ešte potrebné vynaložiť z verejných peňazí na štátne nemocnice, kým si zodpovední konečne uvedomia, že takto ich zadlženie nikdy systémovo nevyriešia? Koľko verejnej demagógie je potrebnej na to, aby sa tento problém opäť zamietol pod koberec? Regionálne nemocnice – vrátane všetkých zariadení Penta Hospitals – naopak fungujú bez dotácií, bez oddlžovania, bez štátnych prevádzkových injekcií. Napriek tomu poskytujú nadpriemerný objem zdravotnej starostlivosti a sú stabilnou súčasťou siete ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ak má mať debata o budúcnosti slovenského zdravotníctva zmysel, musí vychádzať z faktov. Preto znovu vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby prestali prehliadať realitu. Systémovú neefektivitu, ktorá sa sústreďuje najmä v štátnych nemocniciach, dnes štát nerieši – len dotuje. A to na úkor spravodlivosti a výkonnostnej motivácie v celom sektore. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou týmto smerom jednoznačne ukazuje cestu,“ uviedol Peter Lednický, generálny riaditeľ Penta Hospitals International.