Služby v nemocniciach sú ohrozené, odborári zvažujú štrajkovú pohotovosť

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) sa s Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS) nedohodol na znení dodatku ku kolektívnej zmluve, ktorý odborári ANS predložili v decembri minulého roka.

„Cieľom dodatku je vybojovať lepšie podmienky pre zdravotníckych, ale aj nezdravotníckych pracovníkov. V prvom rade zvýšiť základnú zložku mzdy nezdravotníckych pracovníkov najmenej o 10 % k ich základu platnému k 31. decembru minulého roka. Druhá navrhovaná zmena sa týkala výšky príplatkov pre všetkých zamestnancov za prácu v sobotu na úroveň nedele,“ uviedol po stretnutí predseda SOZ ZaSS Anton Szalay.

Vyjednávania sa posúva

Zástupcovia ANS odmietli v plnom rozsahu navrhovanú výšku príplatkov za prácu v sobotu, keďže by to pre zamestnávateľov združených v ANS prinieslo rast nákladov o 3,5 milióna eur. Zástupcovia ANS taktiež odmietli požiadavku SOZ ZaSS k úprave základných platov o 10 % pre nezdravotníckych pracovníkov, nakoľko by to v členských nemocniciach znamenalo nárast o 6,8 milióna eur.

Keďže obe strany nedosiahli vzájomný konsenzus, pokračovanie vyjednávania sa posúva až po rokovaní a záveroch prijatých na stretnutí 18. januára tohto roka na ministerstve zdravotníctva za účasti vedenia rezortu, zástupcov zdravotných poisťovní a zamestnávateľských asociácií.

„V tejto súvislosti je dôležité upozorniť na skutočnosť, že nezdravotnícki pracovníci dlhodobo vyjadrujú svoju nespokojnosť a sú ochotní ísť aj do nátlakových akcií. Práca nezdravotníckeho personálu je nezastupiteľná a bez ich nasadenia je nemožné zachovať plynulý chod nemocnice,“ upozorňuje Szalay.

Možná štrajková pohotovosť

Nastavenie základných platov nezdravotníkov sa odvíja len od výšky minimálnej mzdy, ktorá sa od 1.1. 2024 zvyšuje na 750 €. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a výraznú nespokojnosť nezdravotníckeho personálu, SOZ ZaSS zvažuje vyhlásenie štrajkovej pohotovosti a vyzýva kompetentných k zabezpečeniu dostatočných objemov financií, ktoré pokryjú výdavky aj na kolektívne zmluvy uzatvorené medzi zamestnávateľmi a odbormi.

ANS plánuje oboznámiť zástupcov zamestnancov či sa nájdu zdroje, alebo si budú nemocnice musieť hľadať nových zamestnancov.

„Nezabúdajme na to, že v nemocniciach potrebujeme personál na varenie, upratovanie, zabezpečovanie tepla, svetla a ďalších činností, ktoré sú potrebné pre chod nemocníc a poskytovanie služieb pacientom,“ uzavrel Szalay.