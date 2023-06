Slovensko nemá záujem o inovatívnu diagnostiku rakoviny prsníka, Čekan odchádza so svojím objavom do USA

Slovenský vedec Pavol Čekan odchádza so svojím objavom diagnostikovania rakoviny prsníka do USA. Slovensko podľa neho nemá záujem o inovatívnu a precíznu diagnostiku pre pacientky s rakovinou, s ktorou prišla jeho firma MultiplexDX international.

Čekan v zahraničí spolupracuje s expertom v RNA biológii a diagnostických metódach a šéfom experimentálnej patológie na jednom z najprestížnejších rakovinových inštitútov na svete, Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Čekan to uviedol na sociálnej sieti.

Výsledky klinickej validácie testu

Spolu s expertmi v oblasti diagnostiky rakoviny riešia výsledky klinickej validácie testu pre pacientky s rakovinou prsníka.

„Včera sme spolu intenzívne riešili náš spoločný vedecký článok, ktorý predstaví inovatívnu a precíznu diagnostiku odbornej verejnosti. Spoločne tiež riešime, ako čo najrýchlejšie dostať náš test k pacientkam, v akej podobe a čo by bola najefektívnejšia aplikácia. Samozrejme, hlavný dôraz kladieme na to, aby náš test dokázal určiť tú najsprávnejšiu, najefektívnejšiu a personalizovanú liečbu pre čo najväčšie spektrum pacientiek s rakovinou prsníka,“ potvrdil Čekan.

Profitovať by z toho mohlo aj Slovensko

Čekan uvažuje nad presunom svojej odbornosti do USA. Na Slovensku podľa neho nie je jasný záujem o prospektívnu validáciu testu na Slovensku. Verí, že počas nej by dokázali vyliečiť mnohé onkologické pacientky s rakovinou a to aj inovatívnymi liekmi.

Ak by firma našla spôsob, ako zaplatiť inovatívnu liečbu z eurofondov alebo iných zdrojov, vedia ušetriť peniaze v zdravotnom systéme.

„Ešte logickejšie mi príde, že ak nám takáto validácia pomôže uspieť a dostať čo najrýchlejšie tento test na globálny trh, tak môžeme zamestnať mnoho slovenských vedcov, ktorí by sa vrátili domov zo zahraničia, platili by sme tu doma vyššie dane a odvody a z tohto by profitovalo naše Slovensko,“ uzavrel.