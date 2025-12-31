Slovenská lekárska spoločnosť bude mať nové vedenie, jej prezidentom sa stal Juraj Payer

Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti zvolilo za nového prezidenta organizácie dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v BratislaveJuraja Payera.
Ako ďalej LF UK informovala, prvým viceprezidentom SLS sa stal Ivan Solovič, na pozícii druhého viceprezidenta bude pôsobiť Ľubomír Skladaný, tretím viceprezidentom bude Pavol Jarčuška a funkciu vedeckého sekretára bude zastávať Ľubomíra Izáková. Menovaní budú vo funkciách pôsobiť v období rokov 2026 až 2029.
Vyjadrenie Payera
„Veľmi si vážim prejavenú dôveru od delegátov Slovenskej lekárskej spoločnosti a následnú prejavenú podporu od ostatných členov novozvoleného prezídia. Vnímam to ako záväzok podporovať odbornosť a ďalší rozvoj slovenskej medicíny,“ uviedol Payer.
Ten je zároveň prezidentom niektorých odborných spoločností, konkrétne Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS a tiež Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS.
Slovenská lekárska spoločnosť je dobrovoľná, mimovládna, politicky nezávislá nezisková asociácia 104 odborných spoločností, 43 spolkov lekárov a piatich spolkov farmaceutov. Združuje takmer 13-tisíc lekárov a 1 250 farmaceutov, inžinierov a magistrov, ktorí sú členmi v odborných spoločnostiach. Slovenská lekárska spoločnosť podporuje celoživotné vzdelávanie, vedecký výskum a zohráva kľúčovú úlohu pri nastavovaní profesionálnych štandardov a zdravotnej starostlivosti, pričom aktívne reprezentuje slovenských lekárov doma aj v zahraničí.