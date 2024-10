Rozkrádanie miliárd počas pandémie má podľa Tarabu vyšetrovať polícia, nie Peter Kotlár

Polícia a prokuratúra by sa mala zamerať na vyšetrovanie rozkrádania miliárd eur počas pandémie koronavírusu. Tvrdí to podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.

„Myslím si, že pri vyšetrovaní podvodov ohľadom Covidu by sme si nemali zamieňať pojmy a dojmy. Rozkrádanie miliárd cez nastrčené spriaznené firmy vyberané netransparentne, MOMky prideľované kamarátom a ostatné verejne známe veci, má na prvom mieste vyšetrovať polícia a prokuratúra, nie Peter Kotlár,“ uviedol na sociálnej sieti Taraba.

Minister vzhľadom na rozsah podozrení očakával, že už dávno bude na polícii zriadený vyšetrovací tím a konať sa bude dňom a nocou.

„Vieme, že z veľkej časti aj dnešná konsolidácia musí reagovať na 24-miliardovú sekeru, ktorú tu vyrobili za 3,5 roka a je priamo následkom katastrofálneho manažmentu počas Covidu. Preto si myslím, že Peter Kotlár by nemal naskočiť na hru, že on je nejaký vyšetrovateľ ekonomických podvodov počas Covidu, pretože nie je a nikdy nebude,“ podotkol Taraba, podľa ktorého by vyšetrovanie, kam sa podeli miliardy eur počas pandémie, malo byť prioritou slovenských vyšetrovacích orgánov.