Riaditeľom nemocníc má za nedostatok pracovníkov hroziť väzenie až na 15 rokov, podľa SaS sa trestu nevyhnú

Vyhrážať sa riaditeľom nemocníc trestným stíhaním za to, že nemajú dostatok lekárov či zdravotníckych pracovníkov, podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) radikálne znižuje ich záujem o túto prácu. Liberáli upozorňujú na to, že Lekársky odborový zväz podpísal s vládou memorandum, podľa ktorého bude riaditeľom nemocníc hroziť podmienka alebo odňatie slobody na tri až 15 rokov, ak nebudú zamestnávať dostatočný počet ľudí a v dôsledku toho zomrú pacienti.

Nový trestný čin

Novela Trestného zákona, ktorá má tento nový trestný čin zaviesť, je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

„Riešením situácie nedostatočného počtu zdravotného personálu určite nie sú sankcie, ale výrazné zlepšenie pracovných a platových podmienok a tiež možnosti uplatnenia sa a osobného profesijného rastu,“ uviedla poslankyňa Národnej rady SR a tímlíderka SaS pre zdravotníctvo Janka Bittó Cigániková. Podľa nej by pomohlo zmeniť vzdelávanie a kompetencie personálu.

„Chápeme, že je to oveľa ťažšie a časovo náročnejšie, ako sa niekomu vyhrážať basou za niečo, čo ani nespôsobil, o to je to však účinnejšie,“ tvrdí. Vyzýva vládu, aby myslela na pacientov, ktorým takýmito návrhmi len skomplikuje prístup k zdravotnej starostlivosti.

Je ťažké nájsť lekárov

Podľa SaS zároveň existuje riziko, že zabrániť tomuto trestnému činu nebude v našich podmienkach možné. „Je neustále veľmi ťažké nájsť lekárov, sestry či iný zdravotnícky personál a zároveň pacienti niekedy aj zomierajú, bohužiaľ. To sa v nemocniciach jednoducho stáva,“ upozornila poslankyňa za SaS.

Ako dodala, nevie racionálne pochopiť, čo viedlo lekárskych odborárov k tomuto nápadu a čo vládu, aby sa pod niečo takéto podpísala.