Riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trnave sa stal Daniel Žitňan, bol jediným uchádzačom

Vo výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trnave uspel Daniel Žitňan. Bol jediným uchádzačom o tento post, zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa. Informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva.

Hlavná priorita

Fakultnú nemocnicu v Trnave riadi Daniel Žitňan aj v súčasnosti, ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková ho do funkcie vymenovala koncom minulého roku na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom z výberového konania. Riaditeľom trnavskej nemocnice bol už aj predtým do roku 2020.

Daniel Žitňan vo svojom projekte stratégie rozvoja organizácie označil za jednu z hlavných priorít výstavbu novej nemocnice, ktorá by nahradila súbor terajších budov.

Nevyhnutná výstavba

„Z dlhodobého hľadiska je výstavba novej nemocnice nevyhnutná, pretože technický stav budov sa bude časom ešte viac zhoršovať a bude vyžadovať neustále investície,“ uviedol v projekte, s ktorým sa uchádzal o miesto riaditeľa. Pripomenul, že napríklad budova lôžkovej časti onkologickej kliniky má 120 rokov, viaceré ďalšie majú tiež okolo sto rokov.

„Som presvedčený, že výstavba novej nemocnice je najlepším riešením pre budúce fungovanie, a to z finančného hľadiska, preventívno-lekárskeho hľadiska, ale aj z personálneho hľadiska,“ dodal Žitňan.