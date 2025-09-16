Protimonopolný úrad začal s posudzovaním koncentrácie v oblasti zdravotnej starostlivosti v Bardejove

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 10. septembra 2025 začal správne konanie na posúdenie koncentrácie v sektore zdravotnej starostlivosti. Koncentrácia spočíva v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov AGEL SK a.s. z Bratislavy a MUDr. Mariána Petka nad spoločnosťou Humanita, n.o. a tým aj nad Nemocnicou sv. Jakuba, n.o., obe sídliace v Bardejove. Sektor, ktorého sa koncentrácia týka, zahŕňa ostatnú zdravotnú starostlivosť a činnosti nemocníc.
PMÚ vyzýva tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, aby predkladali svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii čo najskôr, ideálne do jedného týždňa od zverejnenia oznámenia. Toto umožní úradu zaoberať sa týmito pripomienkami v prvej fáze posudzovania koncentrácie v súlade so zákonnými lehotami.
Spoločnosť AGEL je súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Na Slovensku spoločnosť AGEL pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkuje 18 nemocníc, polikliniku, šesť špecializovaných zdravotníckych zariadení, 14 lekární, pracovnú zdravotnú službu, laboratóriá AGELLAB, dopravnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Súčasťou skupiny je aj Nadácia AGEL.
MUDr. Marián Petko, riaditeľ bardejovskej nemocnice, je dlhoročným šéfom Asociácie nemocníc Slovenska. Najvyšší súd SR ho odsúdil v úplatkovej kauze, ktorá sa ťahá od roku 2009. Petko napriek rozsudku trvá na svojej nevine a podľa neho má kauza politický podtón.