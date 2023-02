Projekt nemocnice Rázsochy je ohrozený a plán obnovy je manažovaný zle, tvrdí Pellegrini (video)

Projekt výstavby nemocnice Rázsochy je ohrozený. Na tlačovej besede to uviedol predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Tvrdí, že plán obnovy je manažovaný zle a míľniky, ktoré sú stanovené, sa nestihnú.

Žiadny prvotný výkop

„Po troch rokoch vládnutia nenastal žiadny prvotný výkop, ani žiadna stavebná aktivita,“ upozornil. Podľa neho by malo ísť o najšpičkovejšiu, štátom vlastnenú univerzitnú nemocnicu na Slovensku. Vláda Eduarda Hegera podľa Pellegriniho zlyhala vo všetkých krokoch. „Je to tak zakonzervované, ako sme to tu pred tromi rokmi nechali,“ povedal k výstavbe nemocnice Rászochy.

Štát musí podľa predsedu strany Hlas-SD vlastniť komplexnú špičkovú zdravotnícku infraštruktúru, aby vedel garantovať špičkovú zdravotnú starostlivosť pre občanov.

Infraštruktúra

„Štát musí vlastniť veľkú koncovú nemocnicu,“ povedal. Kľúčová infraštruktúra totiž musí byť v rukách štátu, keďže v ťažkých časoch sa občania podľa Pellegriniho obracajú na štát.

„Vláda Eduarda Hegera tu robí skôr sabotáž na slovenskom zdravotníctve, ako na jeho rozvoji,“ povedal líder strany Hlas-SD.