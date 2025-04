Prešovská nemocnica sa pacientom snaží spríjemniť sviatky výzdobou i veľkonočným menu

Veľkonočné sviatky strávi aj tento rok v opatere zdravotníkov Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove niekoľko stoviek pacientov. Personál nemocnice i samotní pacienti sa sviatočné chvíle, v ktorých nemôžu byť so svojou rodinou, snažia spríjemniť napríklad tematickou výzdobou, ale i veľkonočným menu.

Ako informovala PR manažérka FNsP Martina Pavliková, všetky oddelenia nemocnice sa snažia prispôsobiť výzdobu blížiacemu sa sviatku. Priestory oddelení a ambulancií zdobia veľkonočné vajíčka, zajace, zlatý dážď a bahniatka.

Na Veľký piatok bude pôst

,,Počas Veľkonočných sviatkov sa, tak ako každý rok, snažíme pacientov, ktorým to zdravotný stav umožňuje, prepustiť do domáceho liečenia. Pre nás sú to normálne pracovné dni, ale určite sa ich snažíme spríjemniť tak pacientom, ako aj samotným kolegom, ktorí na Veľkú noc majú službu. Tá býva často hektická,“ upozornil riaditeľ FNsP Juraj Smatana.

Tradície sa v nemocnici snažia priblížiť pacientom aj výberom jedál. Na Zelený štvrtok pre nich v nemocničnej kuchyni pripravili mrkvovú polievku s mrvenicou, mäsový nákyp so špenátovým prívarkom a zemiakovú kašu.

„Na Veľký piatok sa aj v nemocnici dodržuje pôst, takže pôstne menu tvorí mozočková polievka, rezance s tvarohom a na večeru si pacienti pochutia na pečenej rybe s dusenou zeleninou a zemiakmi,“ uviedla vedúca nutričná terapeutka z oddelenia liečebnej výživy a stravovanie Jana Stojanovová.

Na Veľkonočnú nedeľu pripravia kuchári na obed pacientom polievku z kostí s mäsovými haluškami, vyprážaný rezeň so zemiakovou kašou, miešaný kompót a múčnik. Večera bude tradične údená – debrecínska lahôdka, maslo, chlieb a v balíčku sladkosť a ovocie.

Tematická fotostena pre mamičky

Veľkonočný pondelok je bohatý na tradície oblievačky a šibačky, v nemocnici si ho pripomenú obedom v podobe mäsového závitku, ryže, cvikle a múčnika.

Tento rok je trochu iná situácia na psychiatrickom oddelení. Býva totiž zvykom, že pred Veľkonočnými sviatkami organizuje oddelenie predajnú výstavu hand-made produktov, ktoré vyrobili pacienti na oddelení.

„Tento rok, v rámci rekonštrukcie pavilónu psychiatrie sa predajná výstava neuskutočnila, pretože sú obmedzené podmienky na priestory, kde pacienti tvoria. Napriek tomu si hospitalizovaní pacienti v stacionári robia veľkonočnú výzdobu, ktorá skrášľuje oddelenie, prípadne si svoje výtvory môžu aj vziať domov,“ uviedla Pavliková.

V Perinatologickom centre je zase tradíciou kreatívna tematická fotostena, kde sa mamičky s bábätkami môžu odfotiť.