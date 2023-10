Predbežné počty prestupov medzi zdravotnými poisťovňami sú už známe, kampaň vraj bola na hrane zákona

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) oznámil predbežné výsledky tohtoročnej prepoisťovacej kampane.

Najväčší záujem bol o Dôveru

Poistenci, ktorí sa rozhodli zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu, mali možnosť podať prihlášky do konca septembra tohto roka, pričom zmena poisťovne bude účinná k 1. januáru budúceho roka.

Zdravotnú poisťovňu chcelo zmeniť viac ako 170-tisíc poistencov. Možnosť späťvzatia týchto prihlášok majú poistenci prvýkrát, a to do konca októbra tohto roka. Uviedla to hovorkyňa ÚDZS Monika Hudecová.

Najväčší záujem bol podľa úradu o zdravotnú poisťovňu Dôvera, ktorej by mal počet poistencov od začiatku budúceho roka stúpnuť o približne 40-tisíc.

Najviac poistencov, okolo 50-tisíc, pravdepodobne stratí štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá v súvislosti s úspornými opatreniami významne okresala náklady na kampaň.

Prepoisťovacia kampaň

Presnejšie údaje poskytne úrad po spracovaní októbrových späťvzatí a komplexnom vyhodnotení koncom novembra tohto roka.

Úrad v rámci svojich zákonných kompetencií dohliada a aktuálne vyhodnocuje tohtoročnú prepoisťovaciu kampaň jednotlivých zdravotných poisťovní, ktoré sa uchádzali o priazeň poistencov rôznymi spôsobmi.

Podľa ÚDZS to bolo mnohokrát na hrane so zákonom. Tento rok pribudla aj kontroverzná marketingová kampaň zdravotnej poisťovne Dôvera v súvislosti s garanciou bezplatnej dopravy z celého Slovenska do Nemocnice Bory.

„Nakoľko ide o nakladanie s verejnými zdrojmi, spôsob využitia dopravnej zdravotnej služby intenzívne preverujú naše kontrolné tímy vo všetkých troch poisťovniach, ako aj u nositeľa zodpovednosti za túto oblasť, ktorým je rezort zdravotníctva,“ vysvetľuje predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomír Andrassy.