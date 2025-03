Potraviny, ktoré vás prekvapia zvýšením hladiny cholesterolu. Prečo sa im radšej vyhnúť?

Ľudí, ktorých trápi zvýšená hladina cholesterolu vedia, že by sa mali vyhýbať tučným a mastným jedlám. Sú však potraviny, ktoré vás prekvapia svojou náložou cholesterolu a môžu prispievať k ochoreniam srdca a cien. Informuje portál TV Joj Noviny.sk. Ktoré to sú?

Káva

Ak si každé ráno doprajete kávu, mali by ste zbystriť pozornosť. Mletá káva zaliata len tak horúcou vodou obsahuje cafestol, teda látku zvyšujúcu LDL cholesterol. Obsahuje ho aj espresso, ale v menších množstvách. Najlepšou voľbou je preto prekvapkávaná káva, papierový filter zachytáva cafestol.

Potraviny s vysokým obsahom nasýtených kyselín

Pri nákupe potravín je dôležité sledovať nielen obsah cholesterolu, ale aj množstvo nasýtených tukov. Aj keď je na obale uvedené, že výrobok má nízky obsah cholesterolu, vysoký podiel nasýtených tukov môže zvýšiť hladinu LDL („zlého“) cholesterolu. Pozornosť venujte aj veľkosti porcie, aby ste predišli nadmernému príjmu týchto tukov.

Granola

Granola sa často považuje za zdravú, môže však obsahovať značné množstvo nasýtených tukov. Aj „nízkotučné“ varianty môžu mať vyšší obsah nasýtených tukov ako iné druhy obilnín. Vyberajte si preto granolu, ktorá je so sušeným ovocím, medom či javorovým sirupom. Zároveň by mala mať aspoň 20 percent odporúčanej dennej hodnoty vlákniny.

Vnútornosti

Jedenie vnútorností, ako sú obličky a pečeň, obsahujú viac cholesterolu ako iné druhy mäsa. Síce je hovädzia pečeň bohatá na železo, sú aj iné varianty, odkiaľ ho môžete získať.

Thajské karí

Problémom pri thajskom karí nie je to, že je štipľavé, ale kokosové mlieko s vysokým obsahom nasýtených tukov, čo môže negatívne ovplyvniť hladinu cholesterolu.

Margarín

Vybrať si medzi maslom a margarínom môže byť niekedy náročné. Oba totiž obsahujú nasýtené tuky a mali by sa konzumovať s mierou. Margarín je vyrobený z rastlinných olejov a obsahuje nenasýtené „dobré“ tuky, ktoré pomáhajú znižovať LDL cholesterol. Uprednostiť by ste však mali mäkký margarín ako tuhý. Tiež si na etikete prečítajte, či nemá trans-tuky a uvedený by tam mal byť aj nízky obsah nasýtených tukov.

Energetické tyčinky

Energetické tyčinky vám síce rýchlo doplnia energiu a zasýtia vás po športovom výkone, ale mali by ste si dať pozor na tie s palmovým olejom a olejom z palmových jadier, ktoré pridávajú nasýtené tuky.

Ghee

Ghee je zjednodušene povedané „prečistené“ maslo. Jedna polievková lyžica ghee má v sebe 33 miligramov cholesterolu, čo je približne 11 percent odporúčanej dennej dávky. Ak sa vyberiete do indickej reštaurácie, určite si zistite, na obsah ghee v jedle.

Cestoviny

Stredomorská strava je dobrá na zníženie cholesterolu, ale pri cestovinách si treba dať pozor. Majú vysoký obsah kalórií a sacharidov, takže treba obmedziť množstvo, ktoré zjete.

Niektoré mliečne výrobky

Vďaka mliečnym výrobkom získa naše telo vápnik a tiež vitamín D. Treba si však vyberať beztukové a nízkotučné verzie, ak ste náchylní na cholesterol. V receptoch tiež pomôže, ak zameníte kyslú smotanu za jogurt.

Kačica

Kým kuriacie a morčacie mäso majú nízky obsah cholesterolu, v prípade kačacieho a husacieho mäsa to neplatí. Asi 150 gramov varenej kačice alebo husi bez kože má v sebe približne 128 miligramov cholesterolu. Pri rovnakej porcii kuracieho mäsa je to len 113 miligramov cholesterolu a pri morčacom mäse dokonca 93 miligramov.

Krevety

Morské plody sú často odporúčané, ak vás trápi vysoký cholesterol. Pri krevetách však nie. Jedna porcia obsahuje približne 190 miligramov cholesterolu. Odborníci odporúčajú obmedziť denný príjem cholesterolu na 300 miligramov alebo 200 miligramov v prípade ochorení srdca či vysokého cholesterolu. Preto je lepšie siahnuť po mušliach, ktoré majú štvrtinu cholesterolu ako krevety.