Poplatky v ambulanciách stúpajú. Krajčí kritizuje nečinnosť ministerstva zdravotníctva (video)

Situácia v slovenskom zdravotníctve je podľa hnutia Slovensko kritická, keďže viac ako 3 300 lekárom plynie výpovedná doba, pričom hrozí, že sa ich výpovede aj zrealizujú. Asociácia nemocníc Slovenska varuje, že ak do 15. decembra 2024 nedôjde k dohode s lekármi, od januára 2025 budú nemocnice nútené utlmiť alebo pozastaviť zdravotnú starostlivosť.

Na tento problém upozornilo hnutie Slovensko po skončení Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Exminister zdravotníctva Marek Krajčí vyjadril svoje obavy z narastajúceho počtu poplatkov v ambulanciách, ktoré sú dôsledkom zlého financovania zo strany poisťovní.

„Katalóg výkonov ambulantných lekárov nezačne platiť, lebo podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nie sú na to dostatočné financie v rozpočte,“ uviedlo hnutie. Marek Krajčí upozornil na to, že ministerka Dolinková sľúbila vyriešiť problém poplatkov, no jej analýza zatiaľ nebola zverejnená. Kľúčovým problémom zostáva aj očakávané schválenie vyhlášky o maximálnych čakacích dobách, ktorá mala platiť od začiatku budúceho roka.

„Naše informácie hovoria o tom, že nami vybraných 700 diagnóz sa má zredukovať na 400 a čakacie doby sa budú upravovať. Budeme sa pýtať, či čakacie doby určujú odborníci, alebo si to určujú samotné poisťovne v svoj vlastný prospech a nie v prospech pacienta,“ uviedol Krajčí a dodal, že tieto zmeny musia byť predmetom rokovaní aj s Ministerstvom financií SR. Celkovo má v budúcom roku vstúpiť do zdravotníctva 9 miliárd eur, no podľa Krajčího nie je tam vidieť zlepšenie pre pacientov.

„Pacient si každé piate euro v zdravotníctve platí z vlastného vrecka nad rámec toho, čo do zdravotníctva dáva štát,“ varoval Krajčí, zdôrazňujúc potrebu implementácie katalógu výkonov.