Ospravedlnenie: Redakcia agentúry SITA sa ospravedlňuje Ministerstvu zdravotníctva SR za neoverené tvrdenia v zverejnenom článku

SITA Slovenská tlačová agentúra
SITA Slovenská tlačová agentúra
1 min. čítania
Slovensko Iné

Dňa 30. októbra 2024 bol v agentúrnom servise SITA zverejnený článok redaktorky Dominiky Knotekovej s názvom „Napätie medzi rezortom zdravotníctva a odborármi rastie. Spor sa týka manažmentu aj výdavkov“, ktorý obsahoval informácie týkajúce sa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Na základe podnetu Ministerstva a po následnej internej kontrole redakcia SITA konštatuje, že v uvedenom článku boli publikované viaceré tvrdenia, ktoré neboli opreté o overené fakty ani oficiálne vyjadrenia dotknutého rezortu. Ministerstvo sa k uvedenej problematike v čase publikovania článku nevyjadrilo, a preto došlo k neoprávnenému zásahu do jeho dobrej povesti.

Redakcia SITA, ako aj redaktorka Dominika Knoteková, si plne uvedomujú závažnosť vzniknutej situácie a uznávajú chybu, ku ktorej došlo zverejnením článku bez overených a relevantných podkladov. Článok bol na žiadosť Ministerstva zdravotníctva SR neodkladne stiahnutý z agentúrneho servisu a aj z portálu sita.sk.

Týmto sa verejne ospravedlňujeme Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky za zverejnenie nepravdivých a neoverených informácií, ktoré mohli poškodiť jeho reputáciu a ohroziť stabilitu dosiahnutého sociálneho zmieru v zdravotníctve.

Zároveň sme prijali opatrenia na zlepšenie vnútorných kontrolných mechanizmov s cieľom predchádzať podobným pochybeniam v budúcnosti.

Firmy a inštitúcie: MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk