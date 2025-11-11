Ospravedlnenie: Redakcia agentúry SITA sa ospravedlňuje Ministerstvu zdravotníctva SR za neoverené tvrdenia v zverejnenom článku

Dňa 30. októbra 2024 bol v agentúrnom servise SITA zverejnený článok redaktorky Dominiky Knotekovej s názvom „Napätie medzi rezortom zdravotníctva a odborármi rastie. Spor sa týka manažmentu aj výdavkov“, ktorý obsahoval informácie týkajúce sa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Na základe podnetu Ministerstva a po následnej internej kontrole redakcia SITA konštatuje, že v uvedenom článku boli publikované viaceré tvrdenia, ktoré neboli opreté o overené fakty ani oficiálne vyjadrenia dotknutého rezortu. Ministerstvo sa k uvedenej problematike v čase publikovania článku nevyjadrilo, a preto došlo k neoprávnenému zásahu do jeho dobrej povesti.
Redakcia SITA, ako aj redaktorka Dominika Knoteková, si plne uvedomujú závažnosť vzniknutej situácie a uznávajú chybu, ku ktorej došlo zverejnením článku bez overených a relevantných podkladov. Článok bol na žiadosť Ministerstva zdravotníctva SR neodkladne stiahnutý z agentúrneho servisu a aj z portálu sita.sk.
Týmto sa verejne ospravedlňujeme Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky za zverejnenie nepravdivých a neoverených informácií, ktoré mohli poškodiť jeho reputáciu a ohroziť stabilitu dosiahnutého sociálneho zmieru v zdravotníctve.
Zároveň sme prijali opatrenia na zlepšenie vnútorných kontrolných mechanizmov s cieľom predchádzať podobným pochybeniam v budúcnosti.