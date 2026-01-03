Ombudsman Dobrovodský preveroval poplatky u lekárov, poukazuje na kreativitu poskytovateľov aj nedostupnosť výkonov

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa v minulom roku zaoberal mimo iného aj problematikou prístupu k zdravotnej starostlivosti. Ako uviedol v rozhovore pre SITA, v októbri začal s prieskumom týkajúcim sa vyberania poplatkov u lekárov.
Stimulom k tomuto prieskumu boli podľa ombudsmna individuálne podnety, z ktorých vyplývala reálna nedostupnosť niektorých zdravotných výkonov, ktoré majú byť plne uhrádzané zo zdravotného poistenia, ale aj „kreativita“ mnohých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri tvorbe ich cenníkov.
„Výsledky prieskumu by som chcel prezentovať na konci prvého kvartálu roku 2026, pričom verím, že aj na základe mojich záverov a odporúčaní sa podarí docieliť zvýšenie právnej istoty a ochrany pacientov, zrozumiteľnosť a spravodlivosť v oblasti poplatkov či posilnenie dohliadacích mechanizmov a koordinácie medzi inštitúciami,“ zdôraznil Dobrovodský.
V súvislosti so zdravotnou starostlivosťou zarezonovala podľa ombudsmana v roku 2025 aj téma úhrady nekategorizovaných liekov z verejného zdravotného poistenia v tzv. výnimočnom režime. „Vzhľadom na nejasné a nejednotné kritériá, ktoré si navyše určujú zdravotné poisťovne samy, ako aj existujúci výdavkový strop pre tieto výnimkové lieky, som sa v máji 2025 obrátil na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania vo veci súladu právnych predpisov, keďže som dospel k záveru, že súčasná právna úprava liekov na výnimku je v rozpore s pozitívnymi záväzkami štátu vyplývajúcimi z ústavy,“ uviedol Dobrovodský.