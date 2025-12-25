Dobrovodský považuje chudobu za najväčšiu ľudskoprávnu výzvu dnešnej doby

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský za najväčšiu ľudskoprávnu výzvu dnešnej doby považuje chudobu. Uviedol to v rozhovore pre SITA aj s poukazom na tragické požiare v prostredí marginalizovaných komunít, ku ktorým došlo v tomto roku. Podľa ombudsmana je chudoba zároveň príčinou aj následkom porušovania ľudských práv.
„Chudoba pritom môže mať rôzne podoby a môže zasahovať do rôznych sfér základných práv a slobôd – od práva na dôstojný život, cez právo na vzdelanie a zdravotnú starostlivosť, až po právo na sociálne zabezpečenie. Aj z tohto dôvodu som v minulosti organizoval dva okrúhle stoly za účasti zástupcov ministerstiev, kompetentných orgánov verejnej moci, poskytovateľov sociálnej a zdravotnej starostlivosti, či tretieho sektora na tému chudoby,“ uviedol Dobrovodský.
Cieľom týchto okrúhlych stolov bola podľa neho výmena poznatkov s cieľom navrhnutia opatrení, ktoré budú viesť k eliminácii prípadov, v ktorých človek prepadne sieťou sociálno-zdravotnej starostlivosti. „Tému chudoby teda vnímam citlivo a v širšom kontexte. Je totiž našou kolektívnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby nikto nezostal zabudnutý a na okraji spoločnosti,“ dodal ombudsman.