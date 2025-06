Odborníci bijú na poplach. Poruchy príjmu potravy zasahujú nielen dievčatá, ale aj chlapcov či dôchodkyne

Poruchy príjmu potravy predstavujú vážne psychické ochorenie, ktoré v ostatných rokoch čoraz viac postihuje nielen mladé dievčatá, ale aj chlapcov, ženy v strednom veku a dokonca dôchodkyne.

Z údajov zdravotnej poisťovne Union vyplýva, že za posledných päť rokov sa s týmto ochorením liečilo takmer 2 200 poistencov po celom Slovensku. V pondelok si pripomíname Svetový deň porúch príjmu potravy.

Lieči sa trikrát viac žien ako mužov

„Najviac poistencov s poruchou príjmu potravy sme zaznamenali vo vekovej skupine 10 až 15 rokov a následne v kategórii 16 až 20 rokov. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sa lieči trikrát viac žien ako mužov,“ uviedla hovorkyňa zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Ako dodala, poruchy príjmu potravy nie sú len dočasným výkyvom v stravovaní mladých dievčat, ale ide o celoživotný problém, ktorý môže zasiahnuť kohokoľvek bez ohľadu na vek či spoločenské postavenie.

„Evidujeme napríklad aj 12 žien nad 70 rokov, ktoré sú momentálne v liečbe. Je to dôkaz, že nejde len o problém mladých alebo o krátkodobý výkyv v stravovaní, ale o dlhodobý zápas, ktorý si vyžaduje odborný a empatický prístup,“ zdôraznila hovorkyňa.

Často sú prítomné aj pridružené psychiatrické diagnózy

Liečba porúch príjmu potravy si vyžaduje komplexný prístup. Ochorenie ovplyvňuje fyzické zdravie, psychický stav, vzťahy aj rodinný život. Často sú prítomné aj pridružené psychiatrické diagnózy, ako depresia, úzkostné poruchy či obsedantno-kompulzívna porucha, kde môže byť potrebná aj farmakoterapia.

„Preto by liečba mala zahŕňať psychiatra, psychológa, nutričného špecialistu, všeobecného lekára a ďalšie podporné, komunitné formy pomoci. Nie je možné ‚riešiť‘ iba jeden problém. Napríklad pokiaľ organizmus dlhodobo hladuje, nie je možné začať psychoterapiu, nakoľko by to nemalo efekt. Aby však klient alebo klientka začala jesť dostatočne, je potrebné pracovať s jej motiváciou, a pri deťoch aj s rodičmi, ktorí bývajú kľúčoví,“ vysvetlila Valentína Sedileková z platformy Chuť žiť.

Najvyšší výskyt zaznamenali v Košickom kraji

Ak nie sú poruchy príjmu potravy zachytené a liečené včas, môžu viesť k vážnym následkom – od chronickej podvýživy cez poruchy srdcového rytmu až po smrť.

„Zo 655 pacientov, ktorí sa s týmto ochorením liečili v minulom roku, muselo byť hospitalizovaných 30. Ostatní sa liečili ambulantne,“ doplnila revízna lekárka Ingrid Dúbravová. Najvyšší výskyt porúch príjmu potravy zaznamenali lekári v Košickom kraji, nasledoval Trenčiansky kraj a tretie miesto obsadil Bratislavský kraj.