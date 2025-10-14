Odborári nesúhlasia s návrhom na zvýšenie maximálneho registračného poplatku v komorách

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) sa listom obrátil na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, nesúhlasí s návrhom na zvýšenie maximálneho registračného poplatku v komorách.
Ako vyplýva zo stanoviska zväzu k pozmeňujúcemu návrhu poslanca Vladimíra Baláža (Smer-SD) k vládnej novele zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, doterajšiu výšku poplatku v sume 15 eur považujú za primeranú.
Bez riadneho pripomienkového konania
Odborári poukázali aj na to, že stavovské organizácie majú podľa zákona možnosť upraviť si výšku členských poplatkov podľa vlastného uváženia pre členov, ktorí využívajú ich služby. „Žiadame, aby bol náš výrazný nesúhlas s predloženým pozmeňujúcim návrhom vzatý do úvahy,“ uviedla podpredsedníčka zväzu Terézia Luptáková.
Odborári upozornili, že Balážov návrh má zmeniť doterajšiu sumu 15 eur na „tri percentá z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky prechádza kalendárnemu roku za ktorý sa poplatok za vedenie registra vyberá“.
Ako ozrejmili, nesúhlasia s tým z viacerých dôvodov. Poukázali napríklad na procesné nedostatky. „Vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že predkladateľ návrhu vyhovel požiadavke stavovských organizácií bez predchádzajúceho riadneho medzirezortného pripomienkového konania. Trváme na tom, že k takto zásadným zmenám je nevyhnutné pristupovať po prerokovaní so všetkými dotknutými stranami,“ uvádza zväz v stanovisku.
Poplatok a priemerná mzda
Namietajú aj neodôvodnené navýšenie a valorizáciu poplatku, keďže predmetný návrh stanovuje výšku poplatku na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve. „Tento mechanizmus je neopodstatnený, pretože mnohí zdravotnícki pracovníci túto priemernú mzdu nedosahujú, čím sa poplatok stáva neprimeranou finančnou záťažou. Zmena pevnej sumy na percentuálny pomer k priemernej mzde navyše garantuje stavovským organizáciám každoročnú valorizáciu poplatku, bez priamej požiadavky na preukázanie výkonu alebo zlepšenia kvality poskytovaných služieb,“ kritizuje zväz.
Hovorí tiež o kontraproduktívnom dopade na personál, a to v kontexte akútneho nedostatku zdravotníckeho personálu. Odborári poukázali, že registračný poplatok je platbou za výkon povolania, ktorá je určená primárne na administratívne úkony súvisiace s vedením registra, no tie v súčasnej elektrizovanej dobe nie sú natoľko nákladné, aby si vyžadovali temer trojnásobné skokové navýšenie.
„Zároveň zdôrazňujeme, že za kreditované odborné semináre (kontinuálne vzdelávanie), ktoré sú zdravotnícki pracovníci povinní absolvovať, si poplatky platia zvlášť, nezávisle od registračného poplatku. Poplatok teda nie je platbou za voliteľné služby stavovských organizácií,“ doplnil zväz.