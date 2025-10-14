Medicínsko-technickí pracovníci sú za vyššie registračné poplatky, Bittó Cigániková návrh kritizuje

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov podporuje návrh na zvýšenie maximálnej výšky poplatkov za registráciu zdravotníckych pracovníkov. Reaguje tak na iniciatívu predsedu parlamentného výboru pre zdravotníctvo Vladimíra Baláža, ktorý navrhol zmenu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a stavovských organizáciách.
Registrácia zdravotníckych pracovníkov je podľa komory dlhodobo fungujúcim nástrojom štátu na kontrolu odbornej spôsobilosti a predstavuje aj mechanizmus na ochranu pacientov. Jej hlavným účelom je regulácia poskytovania zdravotnej starostlivosti na území Slovenska.
Jediný zdroj príjmu
Komory, ktoré registráciu zabezpečujú, znášajú všetky náklady spojené s vedením registra. Nemajú na to financie zo štátneho rozpočtu a jediným zákonom stanoveným zdrojom príjmu je poplatok platený zdravotníckym pracovníkom. Zákon určuje len maximálnu výšku poplatku, konkrétnu sumu si komory môžu stanoviť samy na základe reálnych nákladov, najviac však do hranice povolenej legislatívou.
Komora medicínsko-technických pracovníkov uvádza, že zvýšenie zákonného limitu považuje za opodstatnené. Tému poplatkov označuje za apolitickú a dlhodobú, pričom podľa nej súvisí aj s kvalitou zdravotnej starostlivosti.
Stavovská organizácia zároveň odmieta spájanie problematiky registračných poplatkov s otázkami nedostatku personálu, odmeňovania zdravotníkov či regionálnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Upozorňuje, že tieto oblasti majú iný charakter a vyžadujú samostatné riešenie.
Dobrovodský si posvieti na slovenské zdravotníctvo, poplatková fantázia musí mať svoje hranice
Komora vyzýva poslancov z opozície, aby nevyvolávali nespokojnosť a nezameriavali ju na profesijné organizácie. Zástupcov koalície žiada, aby pri úpravách zákona o prenesenom výkone verejnej správy postupovali zodpovedne a predložili komplexné riešenie. Podľa komory je potrebné odstrániť všetky nedostatky, na ktoré dlhodobo poukazujú jednotlivé komory, a nielen riešiť izolované problémy.
Zdravotníckym pracovníkom SK MTP odporúča, aby sa aktívne zapájali do činnosti stavovských orgánov a využívali možnosť podieľať sa na určovaní výšky poplatkov v rámci zákonných hraníc. Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov na záver uvádza, že sa pripája aj k stanovisku Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
Sestry platia 15 eur ročne
K návrhu sa kriticky vyjadrila aj poslankyňa a zdravotná sestra Jana Bittó Cigániková. Upozorňuje, že zdravotné sestry už dnes platia ročný poplatok približne 15 eur a navrhovaná úprava by ho zvýšila na približne 45 eur. Tvrdí, že návrh prešiel zdravotníckym výborom bez širšej odbornej diskusie a zdravotníkom neprináša nové benefity, vzdelávanie ani podporu.
Upozorňuje, že ak zdravotnícky pracovník nezaplatí poplatok dva roky, nebude môcť vykonávať povolanie. Podľa nej ide o nevhodné načasovanie v situácii, keď zdravotníctvo dlhodobo zápasí s nedostatkom sestier a nízkym finančným ohodnotením. Kritizuje aj tvrdenie, že komory súhlasili s návrhom bez širšej participácie zdravotníkov.
Bittó Cigániková zároveň oslovuje sestry prostredníctvom skupiny Sestry sestrám v aplikácii WhatsApp. Skupina je určená pre sestry, pôrodné asistentky, praktické sestry a študentov ošetrovateľstva, ktorí podporujú zmeny vo vzdelávaní a sú proti kreditnému systému.
Navýšenie rozpočtu na zdravotníctvo vyvoláva optimizmus, podľa pacientskej asociácie však nemusí stačiť
Poslankyňa uvádza, že ide o komunikačný kanál, cez ktorý chce získavať podnety z praxe a informovať o legislatívnych krokoch. Zdôrazňuje, že členovia nemusia zdieľať politické sympatie, komunikácia je jednostranná a účastníci sa môžu kedykoľvek odhlásiť. Záujemcovia majú pred vstupom vypĺňať dotazník a skupina má slúžiť na koordináciu postupu týkajúceho sa navrhovaných zmien.
Podľa Bittó Cigánikovej krok zaťaží zdravotníkov v čase, keď štát zvyšuje odvody pracujúcim, znižuje platby za poistencov štátu a nemocnice zápasia s personálnou krízou. Tvrdí, že návrh znevýhodní zdravotníkov, ktorí v systéme zostali, a môže mať negatívny vplyv na dostupnosť starostlivosti.