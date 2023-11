Nové infúzne pumpy namiesto novoročného ohňostroja dostane od mesta nemocnica v Považskej Bystrici

V Považskej Bystrici nebudú ani tento rok silvestrovské oslavy spojené s novoročným ohňostrojom. Ako informoval primátor mesta Karol Janas, za ušetrené peniaze zakúpi radnica dar pre detské oddelenie tunajšej nemocnice.

„Už po štvrtýkrát sme sa rozhodli, že financie určené na novoročný ohňostroj nevyletia do vzduchu, ale využijeme ich na nákup daru pre Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici. Po dohode s riaditeľom Igorom Steinerom zakúpime infúzne pumpy pre detské oddelenie,“ uviedol Janas.

Doplnil, že radnica chce ísť príkladom pre ostatných a preto spúšťa výzvu Nevyhadzujte peniaze do vzduchu. „V našom meste máme nemocnicu, množstvo neziskových organizácií, občianskych združení, ktoré si zaslúžia pomoc. Ak by ste chceli kúpiť ohňostroj, rozmyslite si to a venujte tieto financie na niečo zmysluplnejšie. Spoločne pomôžeme jednak prírode a zvieratkám, ale v neposlednom rade aj ľuďom,“ dodal považskobystrický primátor.